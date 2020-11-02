От конторских счетов до мощных компьютеров: становление налоговой службы в отдельно взятой республике

Конец 1980­-х годов запомнился гражданам Советского Союза перестройкой — существенными переменами в политической и экономической жизни страны. Затронули они и налоговую систему.

Тридцать лет назад Постановлением Совета Министров СССР от 24 января 1990 г. в составе Министерства финансов была создана государственная налоговая инспекция. Начала формироваться мощная трехуровневая система: центральный аппарат, региональные подразделения (инспекции в республиках, краях, областях) и местные подразделения (налоговые инспекции районов и городов). Налоговая реформа продолжилась и после распада Союза.

А тогда, в самом начале преобразований, у руля только появившейся в нашей республике налоговой инспекции встал Геннадий Ильин. Его назначили на должность тем же приказом Министерства финансов РСФСР от 5 марта 1990 года, которым была создана Государственная налоговая служба по Чувашской АССР. Опыт у Геннадия Николаевича был колоссальный. Работу по взиманию налогов и сборов он знал до тонкостей, ведь девятнадцать лет проработал в аппарате республиканского Минфина, пять — начальником Управления Госстраха по Чувашской Республике.

С марта по июль того же года под его руководством сформировалась вертикаль: 21 инспекция по всем районам республики, 5 инспекций по городам (Алатырская, Канашская, Новочебоксарская, Шумерлинская, Чебоксарская) и три городские районные инспекции в столице — Чебоксарах.

«Как и все новое, становление налоговой службы в Чувашии началось с больших трудностей. Не было помещений, инвентаря, транспорта», — вспоминает первый руководитель. Постепенно все налаживалось, приобретались автомобили и техника, инспекции стали перебираться из арендуемых помещений в собственные. Первой справила новоселье инспекция по Урмарскому району — 1 ноября 1993 года, переехав в новое, специально построенное здание.

Ну а главное для всех организаций, конечно же, не здания и инвентарь, а кадры. «Основной костяк коллективов инспекций перешел из финансовых отделов райисполкомов и горисполкомов, где эти специалисты обеспечивали поступление государственных доходов в бюджеты. Принимали в штат и отраслевиков — бухгалтеров, экономистов. Для них это была новая работа. Прежде они составляли отчеты, техпромфинпланы в разрезе предприятий или организаций, а теперь предстояло заняться сбором налогов — делом ответственным и на первых порах, я бы сказал, в некотором смысле опасным.

Бывало, люди быстро увольнялись. Самые стойкие остались, коллектив сформировался и пополнялся молодыми сотрудниками.

Ежегодно мы принимали на работу выпускников вузов и техникумов. Что касается техники, то начинали работать с механическими счетными машинками. Первые компьютеры, очень слабенькие, не чета нынешним, появились у нас в 1993 году», — с теплотой рассказывает Геннадий Николаевич о первых шагах налоговых органов. Это сейчас благодаря компьютерной «паутине» можно большую часть проверок провести камерально, не выходя на место. А в далекие 90­е работа инспекторов была «приземленной», они много дежурили на рынках, проводили рейды, проверяли расчет налоговых сумм, декларации.

«Все очень быстро меняется, — сравнивает Геннадий Николаевич прошлое и настоящее налоговой службы, — прошла сильная компьютеризация, увеличились темпы сбора и передачи информации, на налоговиков возложили ряд новых обязанностей: регистрацию налогоплательщиков, вопросы банкротства… Все это требует больших знаний от сотрудников. Ведь один подход, когда проверяешь бумажные документы, и совсем другой — когда цифровизированные».

В должности руководителя УФНС по Чувашии Геннадий Ильин проработал до марта 2001 года, как раз застав важнейшие этапы развития новой службы. Самыми запомнившимися с тех времен Геннадий Николаевич неожиданно назвал… сессии Верховного Совета республики, заседания правительства, коллегии службы центрального аппарата: «Очень бурно они проходили. Критика шла, невзирая на лица».

Сегодня ветеран на заслуженном отдыхе. «Интересуетесь, как идут дела в вашем родном ведомстве?» — я уверена в положительном ответе, но собеседник снова удивляет: «Мой жизненный принцип: если ты ушел с работы, то не мешай другим, которые продолжают это дело. Поэтому больше интересуюсь вопросами бюджета республики, страны, изменениями в налоговом законодательстве, для чего обращаюсь к средствам массовой информации. Конечно, ежегодно по приглашению участвую в собраниях в честь Дня налогового работника, прихожу на День пожилых людей. Ну и при необходимости, бывает, обращаюсь с вопросами к отдельным работникам».

В этом здании с 1995 по 2003 год размещалось УФНС по Чувашии. Сейчас здесь — Минфин республики.