Какая она, елка Победы?

Юные художники нашей республики стали одними из первых участников всероссийского детского конкурса «Нарисуй «Елку Победы».
Творческое состязание запустили в середине октября Музей Победы, благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» и Почта России. Школьникам предложили стать авторами коллекционных новогодних открыток.
«Ребята из Чувашии уже отправили десятки заявок, — сообщает сотрудница Музея Победы Наталья Катрич. — Среди них и 10-летний Арсений Музуров — он прислал рисунок «Ура! скоро 1946!!!» (на снимке). «Это тот самый момент, когда наряжаешь елку Победы и готовишься встретить Новый 1946 год! Год без войны! Девочка Лена, наряжая елку, хочет сделать приятное своей маме, которая скоро придет с работы. И в душе все же надеется обнять отца, которого они до сих пор ждут с войны!» — рассказал о своей работе юный художник.
Всего на конкурс поступило почти 400 художественных работ о подготовке к встрече победного Нового года. Авторы их — школьники от 7 до 17 лет — нарисовали, как украшали елку их сверстники, как делали елочные игрушки своими руками и что дарили на Новый год. Многие участники дополнили рисунки короткими рассказами.
Фото музея Победы
К сведению
Работы на конкурс принимаются до 25 ноября. Рисунки могут быть выполнены в любой технике — главное, они должны передавать атмосферу праздника и на них обязательно должна быть изображена «Елка Победы». Будет замечательно, если юные художники создадут свои работы на основе рассказов прабабушек и прадедушек. Рисунки будут оцениваться в трех возрастных номинациях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. В каждой категории жюри выберет трех победителей, которых объявят 7 декабря. Рисунки победителей будут использованы для создания коллекционной серии новогодних открыток. Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте Музея Победы.