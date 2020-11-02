Какая она, елка Победы?

Юные художники нашей республики стали одними из первых участников всероссийского детского конкурса «Нарисуй «Елку Победы».

Творческое состязание запустили в середине октября Музей Победы, благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» и Почта России. Школьникам предложили стать авторами коллекционных новогодних открыток.

«Ребята из Чувашии уже отправили десятки заявок, — сообщает сотрудница Музея Победы Наталья Катрич. — Среди них и 10-летний Арсений Музуров — он прислал рисунок «Ура! скоро 1946!!!» (на снимке). «Это тот самый момент, когда наряжаешь елку Победы и готовишься встретить Новый 1946 год! Год без войны! Девочка Лена, наряжая елку, хочет сделать приятное своей маме, которая скоро придет с работы. И в душе все же надеется обнять отца, которого они до сих пор ждут с войны!» — рассказал о своей работе юный художник.

Всего на конкурс поступило почти 400 художественных работ о подготовке к встрече победного Нового года. Авторы их — школьники от 7 до 17 лет — нарисовали, как украшали елку их сверстники, как делали елочные игрушки своими руками и что дарили на Новый год. Многие участники дополнили рисунки короткими рассказами.

Фото музея Победы