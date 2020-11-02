Сельский бизнес поддержат по-новому

А детскому плаванию требуется толчок.

Школьные каникулы закончились. Как дальше пойдет учебный процесс в создавшихся условиях — об этом в соцсетях спрашивают многие родители, отметил Глава республики Олег Николаев на вчерашней правительственной еженедельной планерке. Ожидаются ли какие-то особенности, на что надо обратить внимание?

Как доложила вице-премьер — министр образования и молодежной политики Алла Салаева, занятия начались в плановом режиме. Но в случае обнаружения заболевания школьника или педагога будут сразу оповещаться Минздрав и управление Роспотребнадзора. При необходимости весь класс, где выявлен больной, переводится на домашнее обучение. Во время каникул с директорами школ был проведен дополнительный инструктаж по надлежащему соблюдению правил, а также повышению качества школьного питания.

ПОРУЧЕНИЕ.

В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ ПРОИНСПЕКТИРОВАТЬ В АПТЕКАХ НАЛИЧИЕ И ЦЕНЫ НА ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ.

По имеющимся сведениям, в целом по стране имеют место факты нехватки противовирусных лекарств. Глава республики поручил Минздраву совместно с Росздравнадзором проверить на данный предмет ведущие аптечные сети, действующие на территории нашего региона. В случае дефицита тех или иных препаратов надо оказать логистическую помощь в их доставке. Нельзя также допустить резкого роста цен на эти лекарства. При необходимости следует привлекать УФАС, органы прокуратуры.

ПОРУЧЕНИЕ.

ОРГАНИЗОВАТЬ ПОИСК ФОРМ ВОВЛЕЧЕНИЯ ЛЮДЕЙ В СЕЛЬСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕРАБОТКУ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ.

Господдержка АПК республики в целом и малых форм хозяйствования в частности на селе постоянно растет. Одновременно появляется необходимость в изменении ее структуры, приоритетов. О реализации мероприятий грантовой поддержки малых форм хозяйствования шла речь в докладе вице-премьера — министра сельского хозяйства Сергея Артамонова.

Такая поддержка в республике ведется вот уже 8 лет. За это время доля фермерского продукта в общем объеме АПК выросла в 1,7 раза, на сегодня продукция малых ферм в объеме отрасли занимает 54%. На ближайшие пять лет ставится задача вовлечь в фермерскую кооперацию не менее 4% личных подворий, которые используют труд привлеченных работников, сказал министр.

За 8 лет грантовую поддержку получили 458 фермеров на общую сумму 1,2 млрд рублей. Приоритетным направлением становится поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Благодаря этому их численность увеличивается. С 2019 года им возмещаются до половины затрат, связанных с приобретением имущества с последующей передачей в собственность членам кооперативов. Большее внимание также будет уделяться поддержке семейных животноводческих ферм. По мнению министра, у них, как и у кооперативов, и возможностей больше, и работают они значительно эффективней, чем, скажем, начинающие фермеры. Отдельной поддержки начинающих в дальнейшем не будет, гранты по данному направлению войдут в программу «Агростартап».

Глава республики обратил внимание на необходимость надлежащего информирования сельчан о действующих мерах с целью их дальнейшего вовлечения в предпринимательство. «Если мы из ста человек одного выявим, который будет готов и изъявит желание инициировать проект, то это можно считать успехом.

А если этот процесс пойдет, то на следующий год появятся новые. Обращаю на это внимание и просил бы тут поработать», — сказал Олег Николаев.

ПОРУЧЕНИЕ.

КОНКРЕТИЗИРОВАТЬ ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ИХ ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ.

В декабре 2019 года был издан указ Главы республики «О дополнительных мерах по укреплению здоровья и содействию физическому развитию детей». В нем речь идет, в частности, об обучении детей плаванию. Ежегодно намечено вовлекать в это 14 тыс. ребятишек. Однако указ реализуется неудовлетворительно, констатировал в своем докладе министр физической культуры и спорта Василий Петров. Ни один из муниципалитетов по сути не приступил к его исполнению. В большинстве из них нет лицензий на осуществление медицинской деятельности в организациях, имеющих бассейны, другие не подают заявки на поставку необходимого медоборудования.

В настоящее время Минспорта заключил договор с Чувашским педуниверситетом на оказание дополнительных образовательных услуг. Созданы курсы по программе повышения квалификации, совершенствования методики обучения плаванию. А в октябре начали работать курсы первого потока специалистов по обучению плаванию. До конца года муниципалитеты должны выполнить утвержденный план мероприятий указа.

Как отметил Олег Николаев, муниципальные органы должны иметь конкретные поручения по каждому направлению реализации документа. «Что надо сделать главе администрации каждого района и города, ведь имея лишь общие указания, каждый из них найдет сто способов их не выполнять», — сказал Глава.

О резерве управленческих кадров в Чувашии доложила начальник Управления государственной гражданской службы, кадровой политики и государственных наград Администрации Главы республики Лариса Прокопьева. Комментируя доклад, Олег Николаев напомнил о решении повысить качество управленцев как в органах исполнительной власти, так и в подведомственных учреждениях.

Глава Чувашии отметил, что критично подходит к формированию резерва управленских кадров и сделал акцент на поддержании атмосферы здоровой конкуренции среди замещающих должности на данный момент и кандидатов. «Есть порядок, в рамках которого мы пока действуем. Но в целом поставлена задача проделать большую работу, чтобы в дальнейшем наш резерв управленческих кадров стал реальным инструментом по обеспечению преемственности и стабильной работы всей системы», — сказал Олег Николаев.

Для выполнения этой задачи принят ряд управленческих решений — это, в частности, централизация функции кадрового обеспечения, проведение конкурсов «Команда молодых лидеров» и «Управленческая команда». А в начале октября Глава Чувашии предложил создать совет по повышению кадрового потенциала в Чувашской Республике.