Площади добавят зеленых насаждений

Автор: Елена ЗайцеваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Вчера Глава республики Олег Николаев ознакомился с ходом работ по ландшафтному благоустройству Красной площади в Чебоксарах.

Об основных объектах — детской площадке, памятном знаке, липовой аллее, территории напротив Национального музея — рассказал глава администрации столицы республики Алексей Ладыков. А о том, когда и какие растения будут там высажены, сообщила директор компании «Фито-Лайн» Вероника Беликова.

В завершение Глава республики вместе с волонтерами принял участие в акции по озеленению обновленной Красной площади. Подробности читайте в следующем номере газеты.

 

Фото Олега Мальцева

Опубликовано: 9 ноября 2020 г.


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