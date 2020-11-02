Площади добавят зеленых насаждений

Вчера Глава республики Олег Николаев ознакомился с ходом работ по ландшафтному благоустройству Красной площади в Чебоксарах.

Об основных объектах — детской площадке, памятном знаке, липовой аллее, территории напротив Национального музея — рассказал глава администрации столицы республики Алексей Ладыков. А о том, когда и какие растения будут там высажены, сообщила директор компании «Фито-Лайн» Вероника Беликова.

В завершение Глава республики вместе с волонтерами принял участие в акции по озеленению обновленной Красной площади. Подробности читайте в следующем номере газеты.

Фото Олега Мальцева