Из Чувашии — к Мясному Бору

О том, что 2-я ударная армия, сдерживавшая натиск фашистских полчищ на осажденный Ленинград и, по сути, спасшая его, была предана своим командующим генерал-лейтенантом Власовым, слышали многие. А вот о том, что эта армия была сформирована осенью 1941 года в Московском военном округе со штабом в селе Чуварлеи Алатырского района как 26-я резервная армия, знают лишь единицы. Сегодня мы попробуем вкратце рассказать об этом.

В Чуварлеях размещался штаб уже третьего по счету формирования 26-й армии. Первая, сформированная в предвоенном 1940 году в Киевском особом военном округе, погибла в боях в Киевском котле осенью 1941 года. Второму формированию было суждено провоевать всего около трех недель — с 12 октября до конца месяца. После кровопролитных оборонительных боев на орловско-тульском направлении Ставка посчитала целесообразным расформировать и ее.

Поздним вечером 24 октября 1941 г. (часы показывали 21 час 50 мин) Ставкой Верховного Главнокомандования была подписана директива № 004097 «О формировании 26-й резервной армии».

Она предписывала:

«1. Сформировать 26-ю резервную армию с непосредственным подчинением ее Ставке Верховного Главнокомандования. В состав 26-й резервной армии включить из состава ПРиВО и ОрВО семь стрелковых дивизий с дислокацией их в следующих пунктах: 338 сд — в Сергаче; 354 сд — в Шумерле; 344 сд — в Чебоксарах; 340 сд — в Канаше; 331 сд — в Алатыре; 327 сд — в Саранске; 329 сд — в Рузаевке. Командующим 26-й армией назначить генерал-лейтенанта Соколова. Начальником штаба 26-й армии назначить генерал-майора Визжилина. Начальнику Генерального штаба и начальнику Главного управления формирований к 30.10 сформировать для 26-й армии и передать ей армейское управление и части обслуживания. Штаб армии к 30.10 развернуть в районе Алатыря. О получении и исполнении директивы донести. Ставка Верховного Главнокомандования И. Сталин, А. Василевский».

До недавнего времени в Алатыре и Алатырском районе еще живы были свидетели формирования 26-й резервной армии. Еще сохранялось и 2-этажное здание Чуварлейского санатория, в котором размещался штаб самого крупного на территории Чувашии воинского формирования во главе с командующим генерал-лейтенантом Г.Г. Соколовым. Нужно сказать, что между руководством штаба армии и санатория возникли серьезные разногласия в связи с этим. Врачебный персонал санатория был категорически против того, чтобы больных туберкулезом переводили в другие лечебные учреждения и селили вместе с другими больными, рискуя заразить и их, обращался во все инстанции. Разгоревшийся нешуточный спор разрешился неожиданно — штаб армии получил приказ Ставки о срочной отправке ее частей на фронт.

Командующий 26-й резервной армией генерал-лейтенант Соколов больше запомнился своим бравым видом, чем управлением боевыми действиями 2-й ударной армии.

Директива Ставки ВГК № 2999/оп командующему 26-й резервной армией о сосредоточении армии в районе Ногинск, Воскресенск, Коломна, Орехово-Зуево.

25 ноября 1941 г. 00 ч 50 мин Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: «1. 26-ю резервную армию сосредоточить в районе Ногинск, Воскресенск, Коломна, Орехово-Зуево. Сосредоточение 26-й армии произвести по железной дороге, для чего перебросить: 331 сд из Алатыря — в Коломну; 327 сд из Саранска — в Луховицы; 340 сд из Канаша — в Воскресенск; 354 сд из Шумерли — в Виноградово; 344 сд из Чебоксар — в Ногинск; 338 сд из Сергача — в Егорьевск; 329 сд из Рузаевки — в Куровскую; 74 кд из Шумерли — в Егорьевск; 73 кд из Алатыря — в Орехово-Зуево. Штарм 26 развернуть в Егорьевске. Сосредоточение армии закончить к вечеру 4.12.1941 г., имея в виду не допустить выдвижения противника в направлении Коломны. По сосредоточении в новом районе армия остается в подчинении Ставки Верховного Главнокомандования. Слева к исходу 2.12 заканчивает сосредоточение 10-я резервная армия. Разграничительная линия с ней: Тума, (иск.) Криуша, Зарайск. Командующему 26-й армией с опергруппой к 26.11.1941 г. перейти в район Егорьевска, организовать разведку в направлении Серпухов, Кашира, подготовить размещение частей армии в новом районе и обеспечить их своевременную выгрузку. Командующему ВВС КА прикрыть с воздуха перевозку частей 26-й армии, их выгрузку и сосредоточение в намеченных районах. Начальнику Главного управления формирований, начальнику тыла Красной Армии и начальнику Главного артиллерийского управления доукомплектовать и довооружить части 26-й армии немедленно после их прибытия в районы новой дислокации, довести до нормы боеприпасы, горючее и обеспечить бесперебойное снабжение частей армии продовольствием, фуражом и теплым обмундированием. Получение подтвердить. Исполнение донести. Ставка Верховного Главнокомандования И. Сталин, Б. Шапошников».

Штаб армии разместился в Егорьевске, к середине декабря — в Коломне. Задачей армии было не допустить возможного прорыва противника на коломенском направлении. С успешным развитием контрнаступления наших войск под Москвой изменилась и задача 26-й резервной армии — ее решено было включить в состав Волховского фронта. К этому времени из 7 дивизий, перечисленных в приказе Ставки ВГК при передислокации под Москву, в ее составе оставалась лишь одна — сформированная в Саранске 327-я стрелковая дивизия, остальные части были подчинены ей лишь в эти дни.

25 декабря 1941 г. штаб армии прямо в эшелоне получил приказ о переформировании во 2-ю ударную армию (2 УА). С этого дня и считается ее боевой путь в составе действующей армии. Ее ждет сложная и трагическая судьба — весной-летом 1942 года армия будет предана своим командующим Власовым, оставлена без управления и брошена на произвол судьбы. К бойцам армии пристанет не заслуженное ничем прозвище «власовец», тень предательства Власова ляжет и на солдатские судьбы. А они героически переносили все тяготы окружения и продолжали воевать, оттягивая на себя значительные силы противника, необходимые для захвата Ленинграда. Этот период боевого пути 2-й ударной армии (бывшей 26-й резервной армии) требует отдельного повествования. Пока же мы ограничимся лишь периодом формирования армии и ее отправки на фронт.

Для нас представляют интерес части, отправленные на фронт с территории Чувашии.

331-я стрелковая дивизия начала свое формирование еще в августе из призывников 1896-1919 г.р. — уроженцев Курской, Тамбовской и Орловской областей. Еще в период формирования приказом Ставки ей было присвоено почетное наименование 331-й стрелковой Брянской Пролетарской дивизии. Предписывалось укомплектовать ее лучшими кадрами командного и политического состава, обеспечить лучшим вооружением и обмундированием.

6 октября еще не обученную должным образом дивизию решили бросить на оборону Москвы. Однако кто-то в штабах понял бессмысленность этих действий и вернул эшелоны с полпути назад, на станцию Мичуринск. По дороге домой дивизия получила первое боевое крещение — в результате налета вражеской авиации на эшелон она потеряла погибшими и ранеными своих первых бойцов. Лишь 23 октября все эшелоны с подразделениями дивизии вернулись в Мичуринск. Через неделю, 1 ноября, она из подчинения Орловского военного округа была передана в состав 26-й резервной армии с передислокацией в город Алатырь. 20 ноября, еще до издания директивы Ставки ВГК о сосредоточении 26-й резервной армии под Москвой, 331-я сд была отправлена из Алатыря в подмосковную Коломну, а через неделю в штаб дивизии поступил приказ о ее дислокации северо-западнее Москвы на Клинском направлении.

340-я стрелковая дивизия сформирована в городе Балашове Саратовской области преимущественно из уроженцев Пензенской области в сентябре — октябре 1941 г., затем в связи с передачей в состав 26-й резервной армии была переведена в город Канаш, где была доукомплектована недостающим личным составом и получила предусмотренное по штату вооружение. 26 ноября 340-я сд уже разгружалась под Тулой, 2 декабря со стороны станции Лаптево нанесла контрудар в направлении Руднево, в дальнейшем активно участвовала в контрнаступлении советских войск под Москвой.

344-я стрелковая дивизия свое формирование начала в рабочем поселке Барыш Куйбышевской области. С 1 ноября 1941 года части дивизии для продолжения формирования и сплачивания подразделений передислоцировались в район г. Чебоксары Чувашской АССР Московского военного округа (к этому времени Чувашская АССР в связи с приближением фронта из состава Приволжского военного округа передана в состав МВО) и вошли в состав 26-й резервной армии.

Несмотря на незаконченность формирования, в связи с угрозой Москве дивизия ко 2 декабря 1941 г. была переброшена в район Кузьминки и Троицкое Московской области. После начала контрнаступления под Москвой 344-я сд была выведена из состава 26-й армии и передана в состав Московской зоны обороны, получила необходимое пополнение, сформировала из них подразделения и к середине января 1942 г. передислоцировалась в район города Калуги, где была включена в состав 49-й армии.

Местом формирования 354-й стрелковой дивизии была Пензенская область — город Кузнецк, а также Кузнецкий и Сосновоборский районы области. Формирование было начато 15 августа и завершилось 14 ноября, уже после передислокации в город Шумерлю. Здесь она с 12 по 25 ноября 1941 г. получала вооружение и проводила интенсивные занятия по боевой подготовке вплоть до последнего дня до отправки на фронт.

Дивизии был «нарезан» участок передовой на Ленинградском шоссе и на северной окраине деревни Крюково (от 40-го километра шоссе до «Красного Октября»). Столкновения дивизии с противником начались уже 30 ноября при разгрузке подразделений на станции Сходня — противник совершил 11 авианалетов, в дивизии были убитые и раненые. Но не остались в долгу и зенитчики дивизии — их метким огнем был сбит 1 самолет, а еще 2 были подбиты. В дальнейшем бойцы дивизии мужественно сражались за освобождение городов и сел Московской области.

Нужно отметить, что останки Неизвестного солдата для торжественного захоронения у кремлевской стены в Александровском саду г. Москвы были взяты именно с участка обороны 354-й стрелковой дивизии. Вполне возможно, что это были останки бойца, убывшего на фронт в ноябре 1941 года в составе воинского эшелона из города Шумерли…

Дислокация в поселке Киря Алатырского района 73-й кавалерийской дивизии и 74-й кавалерийской дивизии в городе Шумерле требует дополнительного изучения, местные старожилы не припоминают нахождения у них воинских частей с таким количеством лошадей. Хотя известно, 74-я кавалерийская дивизия стала прибывать в село Большие Алгаши Шумерлинского района и его окрестности с 17 ноября 1941 г. и две с лишним недели до отправки 6 декабря на станцию Куровская Московской области занималась усиленной боевой подготовкой. Но запланированное участие в освобождении Тульской области не состоялось, дивизия осталась в резерве, участвовала в охране Шатурской ГРЭС, затем была передислоцирована на Воронежский, Брянский фронты. После боевого крещения под Козинкой Липецкой области в составе 8-го кавалерийского корпуса 38-й армии дивизия была переименована в 55-ю кавалерийскую дивизию.

В целом о пребывании 26-й резервной армии в Чувашии осталось мало информации. Двухэтажное здание Чуварлейского санатория, в котором размещался в период формирования штаб 26-й резервной армии, сгорело в июне 2017 года. А какой музей боевой славы там можно было бы создать! Поисковики Чувашии не успели даже реализовать свою мечту об установлении на стене здания мемориальной доски. Рядом с пепелищем еще стоит здание одноэтажного жилого корпуса санатория, объявленное памятником, в котором во время инспектирования формирующихся частей переночевал маршал Советского Союза Климент Ворошилов. Что будет с этим зданием? Кому оно нужно?

Тут и не понять, что важнее и значимее. История 26-й резервной (2-й ударной) армии известна десятками ярчайших имен, среди которых имена Мусы Джалиля, Евгения Вучетича, служивших и воевавших в составе армии. Близка она и многим из нас. Летом 2019 года на братском кладбище деревни Мясной Бор Новгородской области, где с 90-х годов поисковые отряды хоронят останки найденных ими бойцов Волховского фронта Красной Армии, на мемориальных плитах с именами я нашел и имя брата своего отца — красноармейца Шумилова Николая Степановича, уроженца деревни Юськасы Моргаушского района, пропавшего без вести в 1942 году в составе 2-й ударной армии…

Фото из архива поискового отряда «Стрелец» (г. Алатырь). В этом здании Чуварлейского санатория размещался штаб формируемой 26-й резервной армии. Здание сгорело в 2017 г.

Хоронили бойцов в Мясном Бору и в этом году. У братской могилы собрались считанные жители деревни, спасенной погибшими солдатами.

Сохранится ли память о них — зависит от каждого из нас.

Фото из архива поисковых отрядов. Весна 1942 года, бойцы 2-й ударной армии. Они еще не знают, что большинству из них суждено погибнуть или пропасть без вести под Мясным Бором.