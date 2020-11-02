По пути на Красную площадь

Фото Конона Белкова, город Чебоксары, 1955 год.

Первое мая 1955 года. Конечный пункт назначения колонны демонстрантов — Красная площадь (та, которая сейчас стала акваторией залива), а вот откуда и по какой улице они туда идут, попробуем разобраться.

С ходу не получается — сильно смущает двухэтажный дом с мезонином слева на фотографии — не отложился он почему-то в памяти. И только предположив, что здание, едва различимое в просвете между знаменами и транспарантами, — это школа № 6 (для молодежи уточняем: в дальнейшем школа № 1, сегодня магазин «Перекресток» по улице Ленинградской-22), все более-менее проясняется — это улица Володарского (Композиторов Воробьевых), пересекающая под прямым углом улицу Карла Маркса.

Справа деревья у дома № 16 (адреса нынешние) — тогда это было проектно-конструкторское бюро совнархоза, вдали пока никакого Московского моста и тем более Дома мод. По центру на горизонте старожилы легко узнают здания школы № 5, котельной республиканской больницы и детского сада. А дом с мезонином был построен, когда улица еще называлась Безымянным переулком, была тупиковой и посему узкой. Все дома на ней сегодня стояли бы на проезжей части, но в конце 1950-х они были снесены, и (так и хочется сказать — на их месте, но нет) сзади этого «теремка» по новой линии построили дом, известный многим как магазин «ни рыба ни мясо» (нынче Ленинградская-27).

С местом вроде разобрались, ну а на вопрос, откуда, ответов побольше. Ясно, что снизу, с улицы Баумана, поднимается колонна, тогда это могут быть работники и кожевенного завода, и кондитерской фабрики, и многочисленных артелей, расположенных на этой улице. Могут идти работники механической мельницы (стояла на месте нынешнего Дома мод) и макаронной фабрики по улице Урицкого, те же учителя шестой школы… Можно даже допустить, что идут рабочие с завода резинотехнических изделий — расстояние до Чапаевского поселка не было тогда помехой для праздничных колонн.

Минуя этот перекресток, демонстранты шли до улицы Ярославской, потом поворачивали на Красную площадь. Мы уже говорили, что многие из ныне существующих зданий могли бы и не появиться — полукруглый дом на углу живой тому пример. Начнем с того, что в августе 1932 года газета «Красная Чувашия» под заголовком «Дом техники на улице Карла Маркса» сообщала, что в 1933 году напротив дома профессуры предполагается строительство дома техники.

До строительства дело тогда не дошло, а в сентябре 1934 года в Чебоксарах открывается Чувашская высшая сельскохозяйственная коммунистическая школа (ЧВСХКШ), готовившая, по словам Лазаря Кагановича, «организаторов социалистического земледелия, профессиональных революционеров для деревни». Она временно заняла верхний этаж общежития студентов сельхозинститута по улице Ленинградской-3 (на этом месте сейчас стоит колесо обозрения), и для ее постоянного размещения архитектором Иваном Ведяниным создается проект углового здания в классическом стиле с колоннами.

Проект этот не был реализован в силу ряда обстоятельств, но в мае 1939 года работы на перекрестке все же начались, но уже на строительстве жилкомбината НКВД, спроектированного архитектором Алексеем Латышевым — между прочим, автором проекта Дома пионеров. ЧВСХКШ в это же время была преобразована в колхозный сельхозтехникум, который переезжает в двухэтажное здание на улице Чернышевского-12 (или Аптечная-3 — сейчас это акватория залива).

Вроде никто в обиде не остался, Иван Ведянин тоже — он принимал участие в завершении строительства 32-квартирного жилого дома, на тот момент самого комфортного в городе, на первых этажах которого располагались столовая, детский сад, почта, прачечная. Дом был заселен в ноябре 1940 года. А в 1962 году и дом техники все-таки открылся в здании совнархоза (Ленинградская-33), правда, официально он назывался уже более весомо — Дом научно-технической пропаганды.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова