Город Шумерля и Шумерлинский район могут стать одним муниципалитетом

Такую идею высказали 6 ноября в ходе заседания Высшего экономического совета, где обсудили развитие города Шумерли и Шумерлинского района на ближайшие пять лет, сообщает информагентство Чувашинформ.

«В ходе разговоров и с главами муниципальных образований, и с руководителями предприятий возник вопрос об административном объединении района и города для того, чтобы осуществлялось системное управление. Понятно, что этот вопрос требует общения с людьми, учета их мнения и определения, насколько это принесет результат, даст ли это синергию. Но и главы говорят об этом, и многие руководители предприятий, что район и город должны развиваться как система, они друг друга дополняют, поэтому с точки зрения эффективности было бы неплохо это проработать», — пояснил председатель Высшего экономического совета Чувашии, депутат Госдумы от региона Анатолий Аксаков.

Глава республики Олег Николаев подчеркнул, что эта инициатива своевременная, но требует тщательного обсуждения и анализа, ведь нужно обязательно учесть мнение жителей.

«Мне кажется, такая перспектива развития этих двух территорий открывает колоссальные возможности, в том числе в связи со строительством трассы М-12. Здесь надо ускоряться и реализовывать инициативу. При этом абсолютно очевидно, что это вопрос, требующий серьезного обсуждения с населением. Но перспектива открывается колоссальная. Это выверенное и, можно сказать, выстраданное решение. Я со своей стороны поддерживаю эту идею, потому что вижу очень серьезный потенциал развития объединенной территории», — заявил Олег Николаев.