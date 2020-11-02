Новые финансовые меры поддержки экономики

На сегодняшнем внеочередном заседании правительства под председательством Главы Чувашии Олега Николаева принят законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Чувашской Республики».

Наиболее значимыми — по нормативу 100% — являются изменения по зачислению в республиканский бюджет налоговых доходов, в частности, от акцизов на виноматериалы, виноградное сусло, фруктовое сусло, доложил первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков. 74% составит норматив налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тыс. рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 млн. рублей. Кроме этого, предусматривается зачисление в республиканский бюджет 100% платежей по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам, находящимся в государственной собственности республики.

Другое существенное изменение предполагается в целях укрепления доходной базы бюджетов муниципальных образований. В связи с отменой с 2021 года поступавшего в местные бюджеты единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности предлагается увеличить норматив зачисления УСН в бюджеты городских округов с 2% до 18% и в бюджеты муниципальных районов с 5% до 25%. Соответственно планируется уменьшить отчисления в республиканский бюджет данного налога, поступающего с территорий городских округов — с 98% до 82%, с территорий муниципальных районов — с 95% до 75%. Как пояснил Михаил Ноздряков, этим восполняются доходные источники местных бюджетов. Глава Чувашии озвучил данную инициативу ещё несколько месяцев назад.

Другим законопроектом изменений в отдельные законодательные акты (в закон «О вопросах налогового регулирования в Чувашской Республике, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации») приняты поправки, касающиеся применения патентной системы налогообложения. В целях улучшения условий ведения предпринимательской деятельности предлагается расширить перечень ее видов, при осуществлении которых возможно применение ПСН, до 24 видов, включив дополнительно пункт «Животноводство, услуги в области животноводства». Кроме того, предусматривается пересмотреть размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по ПСН на единицу среднесписочной численности. А также увеличивается площадь используемых в целях ведения предпринимательской деятельности объектов стационарной торговой сети и общественного питания с 50 до 150 квадратных метров по каждому объекту.

Для снижения барьеров в начале предпринимательской деятельности проектом предлагается продлить до 1 января 2024 года «налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению. Для физических и юридических лиц, которые применяют упрощенную систему налогообложения (УСН), законопроектом также предусмотрены дополнительные меры поддержки. В частности, для субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в перечень пострадавших отраслей, предлагается продлить на 2021 год меры поддержки в виде пониженных налоговых ставок по УСН. В случае, если объектом налогообложения являются доходы — в размере 4% (вместо действующей 6%), если доходы, уменьшенные на величину расходов, — в размере 10% (вместо 15%).

По предложениям предпринимательского сообщества проектом закона предлагается сохранить на 2021 год пониженную налоговую ставку в размере 1% (вместо действующей 1,5%) по налогу на имущество организаций по отдельным объектам недвижимого имущества, налоговая база по которым исчисляется исходя из кадастровой стоимости. При этом ограничение по площади облагаемых налогом объектов недвижимого имущества предлагается исключить.

По инициативе ректоров ведущих вузов республики предлагается применить льготный режим налогообложения по налогу на имущество для образовательных организаций в отношении студенческих общежитий. Так, для образовательных организаций, основным видом деятельности которых является деятельность «Образование профессиональное среднее» и «Образование высшее» в отношении жилых помещений, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость, налоговую ставку по налогу на имущество организаций предлагается установить в пониженном размере: в 2021 году в размере 0,3% (вместо действующей — 1,5%), в 2022 году — 0,5% (2%), в 2023 году и последующие годы — 0,8% (2%).

В целях поддержки многодетных семей, имеющих в своем составе пять и более детей в возрасте до 18 лет, законопроектом предлагается одного из родителей (усыновителей), опекунов, освободить от уплаты транспортного налога на легковые автомобили с мощностью до 150 л.с. включительно.

Еще одно новшество озвучено на заседании. В связи с передачей на республиканский уровень многофункциональных центров в бюджет Чувашии будет зачисляться половина суммы государственной пошлины за совершение федеральными органами исполнительной власти юридически значимых действий при подаче заявления и документов, необходимых для их совершения, через МФЦ. Глава республики Олег Николаев не раз говорил о необходимости централизации МФЦ, так как их деятельность на сегодня очень важна для населения при получении государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». Обособленная работа каждого МФЦ — малоэффективна и неудобна для людей, отмечал он.

Комментируя принятые документы, Олег Николаев выразил уверенность, что нововведения будут способствовать укреплению экономики республики. Сейчас необходимо вести мониторинг реализации данных преференций.