Три победы на «Большой перемене»

Проект #перлемухтанатпар #вместегордимся пополнился новыми именами — три школьника из Чувашии стали победителями конкурса «Большая перемена», финал которого прошел в лагере «Артек». Этой хорошей новостью поделился в Инстаграме Глава республики Олег Николаев. Назвал он и победителей — старшеклассница школы № 2 села Комсомольское Александра Салмина, ученик чебоксарской школы № 56 и воспитанник технопарка «Кванториум» Игорь Александров и одиннадцатиклассник школы поселка Опытный в Цивильском районе Иван Иванов. В Минобразования республики уточнили, что за победу в конкурсе ребята получат премии — от двухсот тысяч рублей — на оплату образования или покупку образовательных гаджетов, до миллиона — на оплату обучения в вузе. А всем участникам финала (от нашей республики в него пробились семь школьников) достанутся путевки в «Артек» на тематические смены в 2021 году.
Опубликовано: 5 ноября 2020 г.
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