ИРАДА АЮПОВА, министр культуры Татарстана:

«В Татарстане 2021 год станет Годом родных языков и народного единства. Об этом заявил Президент Рустам Минниханов. Это год, когда мы особое внимание уделим людям, которые верны традициям и займутся продвижением этих традиций в будущем. Сегодня у нас как раз идет формирование плана мероприятий. И в него, безусловно, войдет укомплектование наших библиотек. В Татарстане около 20% библиотечного фонда — это книги на языках народов, проживающих на территории республики. Это книги на русском, чувашском, марийском и других языках. Мы стараемся удовлетворить запросы каждой из общин».