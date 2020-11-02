Чувашпотребсоюз подключится к обеспечению школьников горячим питанием

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Такую мысль сегодня озвучил Глава Чувашии Олег Николаев на рабочей встрече с председателем совета Чувашпотребсоюза Валерием Павловым.

«Есть необходимость в организации производства полуфабрикатов, чтобы потом их уже готовить на площадках школ. Инфраструктура у вас для этого есть, есть практика и схемы обработки сельхозпродукции, есть производственные площадки. Предлагаем к решению этого вопроса вам подключиться»,- сказал Олег Николаев.

Отметим, что тема горячего школьного питания находится на контроле Главы Чувашии. Он лично занимался вопросом введения в детское меню дополнительных блюд. Семинары-совещания по этой теме для всех школ республики будут идти в течение осенних каникул.

Также на встрече руководитель региона и председатель совета Чувашпотребсоюза обсудили перспективы глубокой переработки сельхозпродукции, создание «зеленого» бренда.

Олег Николаев подчеркнул, что Правительство региона видит в Чувашпотребсоюзе стратегического партнера. Председатель совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов отметил, что готов рассматривать все варианты сотрудничества.

 

 

Фото: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Шумерли

Опубликовано: 3 ноября 2020 г.


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