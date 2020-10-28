Акция памяти «Строителям безмолвных рубежей» прошла в районах и городах Чувашии

28 октября жители районов и городов Чувашской Республики присоединились к акции памяти «Строителям безмолвных рубежей…», приуроченной к открытию Года, посвящённого трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

В городе Алатырь горожане организовали флешмоб в формате театрализованной реконструкции мобилизации жителей Чувашии на строительство рубежей. В мероприятии приняли участие известные артисты республики, педагоги, студенты, представители общественных организаций и трудовых коллективов, жители города Алатырь и Алатырского района. На алатырской земле длина оборонительной полосы составляла более 30-ти километров. Начиналась она от села Сурский Майдан, а заканчивалась – на границе с Ульяновской областью. Рубежи состояли из долговременных огневых точек, систем коммуникаций, снабжения, окопов, блиндажей и дзотов. Эту колоссальную работу наши земляки проделали буквально за несколько месяцев, без какой-либо дополнительной техники. Ежедневно, несмотря на сорокаградусные морозы, голод и усталость, отсутствие подходящей обуви и одежды, они шли на строительство, взвалив на свои плечи ломы, лопаты, топоры.

Началось всё с масштабного шествия, которое стартовало у городского Дворца культуры. Жители Алатырского района и города Алатырь, одетые в одежду тех лет (фуфайки старого образца, пальто, платки и шали), вооружившись строительным инвентарём, прошлись по улицам города. Возглавили колонну артисты театра юного зрителя, которые руководили ходом шествия. Из впереди идущей декорированной машины доносились военные песни и призывы. Первый звучал так: «Граждане и гражданки! Равняйсь! Смирно! Слушайте мою команду! На строительство Сурского оборонительного рубежа шагом марш!».

В рамках акции шумерлинцы сегодня провели мобилизационный митинг на том самом историческом месте, где в 1941-1942 годах их бабушки и дедушки собирались на трудовую народную стройку. Участников перенесли в далёкий 1941 год. Словно голос из прошлого звучали голоса девушек, рассказывающих о тяжких временах, когда не было еды, не хватало обуви, инструментов, но выстояли, выполнили в срок поставленную задачу по созданию оборонительного рубежа. После театрализованная колонна прошествовала до центральной площади, где была представлена музыкально-литературная композиция.

Также театрализованные флешмобы состоялись в Моргаушском, Шемуршинском, Красночетайском, Аликовском, Комсомольском, Порецком, Янтиковском, Цивильском, Ибресинском, Батыревском, Мариинско-Посадском, Ядринском, Козловском районах и других районах республики.