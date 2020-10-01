Сурский рубеж: от Чувашии до Пензы и Мордовии

Вчера в Национальной библиотеке состоялся межрегиональный круглый стол «Сурский и Казанский оборонительные рубежи: актуальные вопросы изучения и сохранения исторической памяти».

Участвовали в нем поисковики, краеведы, ученые-историки из Чувашии, Марий Эл, Мордовии и Пензенской области. Так, ведущий научный сотрудник МарНИИЯЛИ Ольга Кошкина рассказала о строительстве оборонительного рубежа на территории Марийской АССР. Пензенскому оборонительному рубежу и обороне Пензы в 1941-1943 годах был посвящен доклад заместителя директора Музейно-выставочного центра г. Заречное Виктора Кладова. А председатель регионального отделения «Поисковое движение России» и ведущий рубрики «СЧ» «Будем помнить» Евгений Шумилов рассказал об экспедициях по оборонительным рубежам и затронул вопрос о месте установки памятника строителям рубежей.