Утвержден проект Стратегии социально-экономического развития республики до 2035 года

В ее основу легла Комплексная программа социально-экономического развития региона на 2020-2025 годы, представленная 24 июля 2020 года на Высшем экономическом совете республики.

Но сначала на расширенном заседании Кабинета министров Чувашии под председательством Главы региона Олега Николаева речь зашла о ситуации, сложившейся в экономике региона. Из девяти прошедших с начала года месяцев шесть республика находилась в сложных условиях пандемии — так начал свой доклад вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. Был реализован целый комплекс экономических и социальных мер для смягчения последствий атаки коронавируса.

Снижения объемов, впрочем, не везде удалось избежать. Индекс промышленного производства за девять месяцев по отношению к тому же прошлогоднему периоду составил 95,5%. Но это выше, чем в среднем по стране, на 2,4%. В АПК индекс остался примерно на прежнем уровне. В строительстве общий объем прирос на 7%, а вот в показателях по вводу жилья — на столько же снижение. Розничный товарооборот упал до 91%. В то же время сохраняется рост средней зарплаты. Был дан анализ и по другим ведущим отраслям — дорожному строительству, транспорту. Отмечено начало реконструкции Чебоксарского аэропорта, благодаря которой в дальнейшем можно будет расширить региональные воздушные перевозки.

КСТАТИ Стратегия социально-экономического развития республики до 2035 года будет корректироваться с учетом предложений федеральных органов исполнительной власти, населения республики, общественности и муниципалитетов. На сайте Минэкономразвития Чувашии каждый желающий может ознакомиться с проектом документа. Предложения принимаются по электронной почте: mineconom@cap.ru, mineconom03@cap.ru и по телефону: 8(8352) 56-52-28.

Минувшим летом создан Координационный совет по развитию инвестиционной и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей. Он уже принял ряд важных решений по пересмотру требований к инвесторам при получении господдержки, облегчающих доступ к ней. Рост инвестиций отмечается, но пока тут есть над чем поработать, сказал министр.

Выступая в прениях, вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов отметил хорошую динамику развития сектора личных подворий — производство продукции в нем выросло на 0,6%. Если поголовье животных в 2019 году здесь сократилось на 3,5%, то в нынешнем удалось уменьшить спад до 0,7%. Столь заметную динамику в решающей мере простимулировала беспрецедентная финансовая поддержка сельчан в части содержания коров в период «большого молока» с целью возместить сезонное снижение закупочных цен в этот период.

Министр промышленности и энергетики Евгений Герасимов остановился на проблеме дефицита рабочих кадров на предприятиях. Он напрямую зависит от уровня зарплаты: где она выше 30 тыс. рублей, нехватки, как правило, не наблюдается. А министр строительства, архитектуры и ЖКХ Александр Героев проанализировал причины жилищного спада. Одна из них — переход к проектному финансированию с применением эскроу-счетов. Другая — последствия пандемии, несмотря на то что строителям все же разрешали выходить на площадки. В оставшееся до конца года время будут приложены все усилия, чтобы наверстать упущенное, заверил министр.

И.о. министра финансов Ольга Метелева рассказала об итогах исполнения консолидированного бюджета республики за девять месяцев. Было отмечено, что наблюдалось снижение объемов собственных доходов республиканского бюджета из-за пандемии. Но благодаря принимаемым правительством мерам удается частично нивелировать эти последствия. За девять месяцев бюджет исполнен по собственным поступлениям в объеме 22,2 млрд рублей, что выше на 2,7%, чем за тот же прошлогодний период. Согласно недавно принятому проекту уточнений доходная часть в 2020 году увеличивается на 8 с лишним млрд рублей, в значительной мере благодаря росту безвозмездных поступлений из федерального бюджета и Фонда реформирования ЖКХ.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Наша задача — сделать так, чтобы каждый житель республики гордился тем, что он является жителем Чувашии, чтобы в республике происходили постоянные позитивные изменения. Если в таком ключе построим работу, на мой взгляд, изменения будут ощутимые, а самое главное — повысится эффективность использования ресурсов и возможностей, которых очень много у республики и которые пока не раскрыты».

Комментируя итоги, Олег Николаев отметил, что «нынешняя непростая ситуация заставила более динамично поработать над тем, чтобы самим внутри себя перенастроиться и наладить работу в будущем, исходя из изменившихся условий». Главное сейчас — более четкая организация инвестиционных процессов, обеспечение более благоприятных условий для бизнеса.

На заседании обсужден проект Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года. Далее документ будет рассмотрен в парламенте, чтобы обрести статус одноименнного закона.

«С тем, чтобы закрепить минимальные пороги, стандарты достижения показателей развития республики», — сказал Олег Николаев, предваряя обсуждение.

Представляя проект, Дмитрий Краснов отметил, что принятие данного закона продиктовано необходимостью стратегического планирования развития региона, определяющего его перспективные направления. В основе проекта Стратегии — Комплексная программа социально-экономического развития Чувашии на 2020-2025 годы, представленная на Высшем экономическом совете республики. На предварительной стадии к обсуждению Стратегии были привлечены широкие круги населения, представители научной общественности, предпринимательского сообщества.

Одна из приоритетных задач развития республики — достижение ощутимого перелома в социально-демографической ситуации, повышение качества жизни населения. Основными драйверами роста экономики региона станут обрабатывающая промышленность, аграрно-промышленный комплекс, сфера информационных технологий, туризм, а также строительная деятельность при реализации инвестиционных проектов и проектов развития инфраструктуры.

Обсуждение проекта проходило достаточно конструктивно. Выступающие не просто одобряли документ, но и вносили жизненно важные предложения. Председатель Комитета Госсовета Чувашии по экономической политике, АПК и экологии Сергей Павлов заострил внимание на без преувеличения стратегической теме сохранения сельского населения. В последние годы оно убывает гораздо быстрее, чем городское. Поэтому в Стратегии надо отдельной строкой учесть ежегодный мониторинг численности сельчан с принятием необходимых мер против ее снижения. Одна из них — развитие предпринимательства на селе с предоставлением дополнительных преференций. В частности, неприменение налога на имущество от кадастровой стоимости, как это делается в Татарстане.

Об этом же говорила руководитель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса» Марина Аниченкова. Она призвала учесть в документе роль и ответственность руководителей муниципалитетов за развитие сельского бизнеса. Им следует чаще общаться с предпринимателями на предмет информированности о формах поддержки. Глава Цивильского района Татьяна Баранова, касаясь стратегии развития своего района, отметила необходимость создания современного агропарка.

Заместитель генерального директора АО «ЭЛАРА» Наталия Партасова, говоря о ресурсах для развития промышленности, указала на недостаточное использование менеджментом предприятий существующих источников поддержки. Многие руководители заводов о них просто не осведомлены, так как не пользуются действующими информационными ресурсами. Наталия Юрьевна привела даже две цитаты: одна, из Булгакова, призывает «ничего не просить — придут и сами дадут», другая, из Библии, наоборот, гласит, что «просите, и откроются перед вами двери». Надо действовать, просить, чтобы развиваться, резюмировала докладчик. Необходимо также, по ее мнению, расширить перечень программ Фонда развития промышленности, по которым можно получить льготное финансирование.

«Стратегия — это живой документ, живой план наших действий, который основан на осознании наших сильных и слабых сторон. На основании этого мы выработали конкретные векторы развития нашей республики», — сказал Олег Николаев. Руководитель региона отметил, что за счет постоянного мониторинга реализации мероприятий, заложенных в Стратегию, ее будут ежегодно актуализировать с учетом появления новых возможностей и перспектив.

Фото ТАСС

В Чувашии действует немало мер поддержки сельского бизнеса. Одна из них — субсидии на молоко в личных подворьях. Благодаря им уменьшился спад поголовья в этом секторе.