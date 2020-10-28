Cтартовал марафон событий в честь трудового подвига строителей Сурского и Казанского рубежей

Здесь наши женщины крушили промерзший на два метра грунт…

С проникновенных стихов учителя истории из села Кудеиха Порецкого района Николая Майорова началась в Чувашском государственном театре оперы и балета акция памяти «Строителям безмолвных рубежей…» Она стала точкой отсчета предстоящего Года трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Дата «старта», 28 октября, была выбрана неслучайно — в этот день в 1941 году в Чувашии началось масштабное строительство оборонных объектов.

«Здесь самолеты не кружили, бросая смертоносный груз, здесь наши женщины крушили промерзший на два метра грунт…» — пронзительное стихотворение читали со сцены известные артисты театра и кино Анна Миклош и наш земляк Анатолий Гущин, которых пригласили в Чувашию провести торжественное открытие. С первых секунд они захватили внимание зрителя и удерживали его на протяжении всего мероприятия. А оно, по словам собравшихся, смогло не только передать атмосферу военного лихолетья, но и поведало правдивую историю о том, как женщины, старики и дети совершили в годы Великой Отечественной войны поистине трудовой подвиг.

КСТАТИ Во время акции памяти состоялся обмен капсулами с землей. Земля с мест сражений за «Невский пятачок», в которых участвовали наши земляки, теперь будет храниться в Национальном музее республики. А капсулу с землей с рубежей обороны, что возводились в Чувашии, передадут в музей Воинской Славы Ленинградской области.

Также вчера в театре оперы и балета открылась мультимедийная выставка «Жизнь», о которой уже рассказывала наша газета, и прошел концерт Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Черноморского Флота Российской Федерации. Перед началом представления гости из Севастополя зачитали приветственное слово Главе республики от губернатора Михаила Развожаева.

О том, как «шли на окопы», с большого экрана рассказывали сами строители обороны — Валентина Муленкова, Николай Яковлев, Татьяна Елизарова и многие другие… Кстати, некоторые из этих героев знакомы нашим читателям и по публикациям в «Советской Чувашии». Работали в сорокаградусный мороз, впроголодь, вспоминали участники тех событий, промерзлую землю «оттаивали» кострами, потом долбили ее ломами, обмораживали пальцы рук и ног, простужались и болели… И все же не отступили, приказ Родины выполнили.

Похожими историями поделились и почетные гостьи торжественного мероприятия — участницы строительства оборонительных рубежей Галина Николаева из Мариинско-Посадского района и Зинаида Михеева из Аликовского района. «Низкий вам поклон! Ах, если бы не коронавирус, то можно было бы от всей души вас обнять», — призналась Анна Миклош, пожелав труженицам тыла крепкого здоровья и призвав привставших со своих мест участников акции подарить им самые теплые овации.

— Когда враг стоял под Москвой, все трудоспособное население Чувашии было мобилизовано на строительство оборонительных сооружений вдоль правого берега Суры, — зачитывали хронику ведущие. — Мамалайская бригада колхоза имени Ворошилова во главе с председателем Петром Елмасовым вернулась домой с трудовой победой в социалистическом соревновании между бригадами, заняв в нем первое место. За что была удостоена звания передовой бригады и награждена переходящим Красным знаменем…

Именно тот самый стяг торжественно внесли в зал театра. К слову, в феврале 2006 года его передала в историко-краеведческий музей поселка Вурнары ученица Мамалайской школы Ольга Гончарова. Она собрала воспоминания родных и односельчан о строительстве оборонительного рубежа и поведала историю флага. К памятному знамени всегда относились бережно, оно развевалось на здании сельсовета, временами его аккуратно снимали, стирали, штопали, а затем помещали обратно.

С таким же уважением к героическому труду своих соплеменников относится и сегодняшнее поколение. Пятеро жителей села Байгулово Козловского района приняли решение безвозмездно передать свои личные земли под строительство будущего мемориального комплекса «Строителям безмолвных рубежей…». За бескорыстное участие в деле увековечения памяти подвига тружеников тыла Чувашии Александр Прохоров, Людмила Прохорова, Ольга Плотникова, Николай Пантелеев и Александр Кудряшов были награждены памятной медалью «100-летие образования Чувашской автономной области». Награды патриотам вручил Глава Чувашии Олег Николаев. Сердечно поблагодарив каждого, он отметил, что история подвига чувашского народа в тылу объединяет поколения.

НАПОМНИМ 2021 год Указом Главы Чувашии объявлен Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. В ближайшее время Министерством культуры России и Российским военно-историческим обществом будет объявлен конкурс по созданию возле села Байгулово Козловского района мемориального комплекса строителям безмолвных рубежей.

«Когда слушаю истории участников строительства оборонительных рубежей, героев трудового подвига, волнуется душа и накатывает слеза, — признался Олег Николаев. — Поражает их мужество, самоотверженность, отвага. Женщины, подростки, старики лопатами и кирками подняли в общей сложности около 5 млн кубометров грунта. Если это представить в виде автоколонны, куда погрузили эту землю, и выставить машины в одну линию, то получится дорога от Чувашии до Новосибирска. Удивительны не только масштабы, но и кратчайшие сроки, в которые была выполнена задача».

«А вот наш долг теперь — восстановить эту память, потому что память — это наша сила, — добавил руководитель региона. — Все, что нам предстоит провести в предстоящем году — круглые столы, научные конференции, поисковые экспедиции, строительство мемориального комплекса, на мой взгляд, должно решить главную задачу — передать эту память будущим поколениям».

И в самом деле, память о народном подвиге, будто тот самый стяг, всколыхнулась: в городах и районах Чувашии, особенно там, где проходили оборонительные рубежи, теперь восстанавливают фрагменты линий обороны, проводят исторические реконструкции, приезжают с экскурсиями школьники и наводят возле таких мест порядок. А 28 октября в Алатыре и Шумерле прошли флешмобы в формате театрализованных реконструкций — было показано, как проходила мобилизация жителей республики на строительство рубежей. Видеосюжеты транслировались со сцены на большом экране.

Фоторепортаж Максима Васильева

Участниц строительства оборонительных рубежей Галину Николаеву из Мариинско-Посадского района и Зинаиду Михееву из Аликовского района зал встречал стоя. Труженицам подарили цветы и бурные аплодисменты.