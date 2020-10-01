Воспользовался чужой банковской картой — будешь объявлен в розыск

Электронные средства платежа намного меньше и удобнее кошелька, но теряются, к сожалению, не в пример чаще. А среди тех, кто их находит, попадаются разные люди. Большинство, к сожалению, спешит воспользоваться «подарком судьбы», пока владелец не заблокировал карту.

Такие «находчивые» граждане начинают обходить торговые точки, совершая покупки в сумме до 1000 рублей, чтобы не вводить пин-код. И попадают сначала в объективы камер видеонаблюдения, а затем — в оперативный розыск как лица, подозреваемые в хищении чужих денежных средств.

Кого-то, как чебоксарца, потратившего с найденной карты 6500 рублей, оперативники по тем же камерам отследили от последнего посещенного им магазина до дома. Других помогают найти неравнодушные граждане по размещенным в СМИ ориентировкам. Финал один — объяснения в полиции и возбуждение уголовного дела по тяжкому составу преступления (ч. 3 ст. 158 УК РФ).

С начала года к уголовной ответственности за указанное правонарушение привлечено и привлекается уже порядка 40 (!) человек. Задним числом, конечно, все понимают цену «халявным» покупкам, но поезд уже ушел и судимость заработана. Поэтому сотрудники полиции советуют не испытывать судьбу, а лучше вернуть обнаруженную карту в банк. И совесть будет чиста, и биография.

Фото: Любители шопинга за чужой счет находятся от судимости на расстоянии протянутой банковской карты.