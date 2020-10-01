В преддверии Дня народного единства в России в пятый раз напишут Большой этнографический диктант

В этом году акция впервые пройдет в онлайн-режиме на сайте www.miretno.ru, проверить свои знания культуры и традиций народов страны можно будет не в один день, как раньше, а в течение всей недели, с 3 по 8 ноября.

Как рассказали в Доме дружбы народов, количество заданий диктанта — прежнее. Из 30 вопросов 20 будут общими для всей страны, а 10 — для каждого региона особенными, в Чувашии — о культуре и истории чувашского народа. На написание диктанта участникам отводится 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий — 100.

Правильные ответы на задания появятся на сайте организаторов www.miretno.ru 16 ноября. Там же, но чуть позже, 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, можно будет узнать свой личный результат.

В прошлом году, как сообщает координатор Большого этнографического диктанта в Чувашии, заместитель начальника отдела этноконфессиональных отношений регионального Минкультуры Эдуард Краснов, в республике акцию поддержали 3179 человек. Средний балл по Чувашии составил 57,8. Диктант писали не только во всех регионах России, но и еще в 42 странах мира на четырех континентах. Средний балл тогда был 54,6.

СПРАВКА «СЧ» Организаторами Большого этнографического диктанта являются Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики. В Чувашии акцию проводит Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела республики.