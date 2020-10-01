Сотрудники кондитерской фабрики «АККОНД» удостоены благодарности Президента Российской Федерации

В День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Доме правительства республики по традиции состоялось торжественное награждение лучших специалистов пищевой отрасли, в том числе сотрудников кондитерской фабрики «АККОНД». Благодарности Президента Российской Федерации в этом году были удостоены директор по производству В. Сергеева, старший инженер-технолог бисквитно-розничного цеха Г. Прохорова, оператор заверточного автомата конфетно-карамельного цеха Т. Степанова.

В этот же день ГК «АККОНД» приняла участие в традиционной выставке, проходившей в Ледовом дворце «Чебоксары-Арена». На демонстрационном стенде были представлены последние новинки этого года — конфеты «Муссвиль», «Гранднатс», «Аккондовская пастила», а также более 30 наименований новогодних подарков, которые уже появились в мелкооптовом, фирменных магазинах и интернет-магазине «АККОНД», а вскоре поступят в продажу и в федеральные сети.

Молочный завод «АККОНДМОЛОКО» также представил свои последние разработки, в числе которых широкий ассортимент сливочного масла под брендом «Гармония дня» и всеми любимый йогурт со вкусом клубники в удобном формате.

Выставочный стенд ГК «АККОНД» посетила правительственная делегация республики. Глава Чувашии Олег Николаев оценил профессионализм специалистов АО «АККОНД» и ООО «АККОНДМОЛОКО» в сфере качества и безопасности продукции, поинтересовался ассортиментом новинок и планами на будущее, а также поздравил трудовой коллектив ГК «АККОНД» с профессиональным праздником, пожелав успехов, дальнейшего процветания и благополучного развития на федеральном и международном уровнях.