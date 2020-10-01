«Медвежий прилив» мог стать причиной ЧП на Камчатке

Ученое сообщество определилось с термином для так называемого красного прилива, который, как предполагается, привел к гибели морских обитателей на Камчатке, — сообщает Интерфакс. В научной литературе его будут называть «медвежьим».

«Мы сейчас с коллегами в международном пространстве по аналогии с Beer red tide, «Пивным приливом» (…) , который накрывал с 2013 по 2015 годы побережье Аляски, дали имя этому явлению (инциденту на Камчатке — ИФ) Bear red tide — «Медвежий» прилив», — сказала замдиректора по научной работе Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН Татьяна Орлова на «круглом столе», посвященном итогам расследования ситуации на Камчатке.

Орлова добавила, что такое название было дано учеными явлению в связи с тем, что медведь является символом Камчатки и Россия в мире также ассоциируется с этим животным.

Экологическое ЧП на Камчатке

В конце сентября местные жители и серферы стали жаловаться на загрязнение акватории в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа. Сообщалось о необычном цвете воды и массовой гибели морских животных, поступали жалобы на першение в горле и ожоги роговицы глаз после купания.

В качестве одной из приоритетных версий явления ученые называли так называемый красный прилив — опасное явление, вызванное скоплением микроскопических водорослей, выделяющих токсины.

В пятницу вице-президент РАН Андрей Адрианов подтвердил, что причиной массовой гибели животных на Камчатке стали природные факторы — воздействие токсинов, выделяемых микроводорослями, а также образование массовых заморов на морском дне в результате того, что произошло существенное обеднение воды кислородом.