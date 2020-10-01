В Чебоксарах отметили День узбекского языка и культуры

«Уважение к языку — уважение к Родине»

В Доме дружбы народов 16 октября бал правил узбекский язык — на нем пели, читали стихи, на нем звучал детский смех. Праздник узбекской культуры отмечают в Чебоксарах не первый год и, как правило, он собирает полные залы гостей. Нынче в силу санитарно-эпидемиологической ситуации День проходил без широкого привлечения гостей и зрителей. Но от этого праздник своей торжественности не потерял.

Атмосферу любви к далекому родному краю создавали звучавшие из репродукторов песни об Узбекистане, его городах, хиты легендарной «Яллы» — «Учкудук» и «Чайхана». Свою лепту вносил и импровизированный восточный базар в фойе Дома дружбы, где были представлены национальные головные уборы, халаты, посуда — все ручной работы узбекских мастеров.

Начался праздник с круглого стола «Диалог культур в межнациональных отношениях». В его работе приняли участие представители национально-культурных объединений республики, органов власти, ответственных за национальную политику в регионе.

Приветствуя форум, консул Республики Узбекистан в Казани Нуриддин Ниезов рассказал, что праздник в Чувашии приурочен ко Дню узбекского языка, который отмечается 21 октября. Отметив, что национальный язык — это история, без которой ни один народ не мыслим, а уважение к языку — уважение к Родине, консул поблагодарил правительство республики за возможность для его соотечественников жить, работать, растить детей в мирной и дружественной обстановке, за возможность и вдали от родины соблюдать свои традиции, говорить на родном языке, отмечать свои праздники.

Слова его подтвердил и руководитель Узбекского культурного центра Чувашии Абдували Ергашев: «Когда приезжают соотечественники и спрашивают, как нам здесь живется, я всегда отвечаю, что не оставался бы здесь ни на один день, если бы было некомфортно. Чуваши очень миролюбивый народ. И очень доброжелательный. Живу здесь с 2003 года, Чувашия стала для меня вторым родным домом. Впрочем, как и для многих моих соотечественников, нашедших здесь кров и работу».

Узбекский культурный центр Чувашии зарегистрирован в 2008 году. Главными его задачами являются укрепление национального согласия и взаимопонимания между народами, интеграции в российское общество, укрепление связей с родиной. По словам Ергашева, у узбекской общины прекрасные отношения с другими национальными объединениями, которые входят в состав Дома дружбы народов Чувашии.

Его слова подтвердили и руководители национально-культурных объединений — азербайджанского, чеченского, русского, еврейского — отметив, что в республике созданы благоприятные условия для развития межнациональных отношений. А дни национальных культур — одни из самых доступных и интересных способов познакомиться с традициями и культурой народов. «Это способ ближе узнать и понять друг друга, проникнуться ценностями, объединяющими людей вне зависимости от их национальной принадлежности, — убежден, к примеру, руководитель республиканского отделения «Всероссийского азербайджанского конгресса» Азиз Бадиров. — Не деньги и власть, а именно культура нас объединяет. Мы должны стремиться именно к единству, чтобы жить дружно, без войн и насилия. Знание языка, своих корней, своего прошлого, контакты со своим народом, взаимная поддержка питают наше будущее».

Проявлением дружбы между двумя республиками — Чувашией и Узбекистаном — стало подписание на форуме Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Союзом женщин Чувашии и Узбекским культурным центром. Как было сказано, документ предусматривает различные формы сотрудничества в области культуры, образования. Основным же направлением должна стать работа с мигрантами, приезжающими в республику. Председатель союза Наталия Николаева отметила, что женщины республики как никто другой заинтересованы в сохранении многонационального мира и добрососедских отношений.

Продолжился праздник выступлениями узбекских, русских, чувашских самодеятельных артистов и творческих коллективов. А финалом программы стало угощение: гостей накормили пловом и другими традиционными блюдами узбекской кухни.

Фото Республиканского центра народного творчества

Изысканность и красоту чувашских и узбекских нарядов оценили все, кто пришел на праздник в Дом дружбы народов.