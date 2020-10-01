Олег Николаев провел прием граждан по личным вопросам

Дом на набережной и билет на автобус

«Сделаем все, чтобы помочь. Если все пойдет по плану, в середине 2021 года начнем достраивать объект», — такой ответ получила жительница республики Тамара Куклина от Главы Чувашии Олега Николаева в рамках приема граждан по личным вопросам, состоявшегося 20 октября. Она просила решить вопрос с затянувшимся строительством жилищного комплекса «Ривьера» на площади Речников в Чебоксарах.

Разрешение на возведение 22-этажого дома было выдано еще в 2015 году, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики. Строители взялись было за работу, но со временем их энтузиазм иссяк — на уровне устройства плиты перекрытия 13-го этажа. И в феврале 2020 года долгострой был включен в Единый реестр проблемных объектов. Застройщик — ООО «Фирма «Старко» — признан банкротом, открыто конкурсное производство, утвержден конкурсный управляющий.

Олег Николаев рассказал, что проблемный дом планируется достроить при участии Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. Начать строительство можно будет после завершения судебных разбирательств.

Руководитель региона подчеркнул, что строительство каждого проблемного объекта держит на личном контроле. «Минстрой и я лично в еженедельном формате контролируем ход реализации конкурсных процедур по ним. Я знаю по каждому объекту, как идут дела, на какой стадии и в какие сроки могут начаться работы», — сказал он.

СПРАВКА «СЧ» Очередной прием граждан по личным вопросам проходил в общественной приемной Президента Российской Федерации в Чувашской Республике. Всего в этот день со своими просьбами в приемную обратились восемь человек — жители Чебоксар, Новочебоксарска, Алатыря, а также Мариинско-Посадского и Ядринского районов.

Светлана Карезина пожаловалась на дороговизну проезда на автобусном маршруте № 249 «Чебоксары (АВ «Пригородный») — Яуши (Городское кладбище)». Транспортники объясняют это тем, что маршрут является межмуниципальным. Олег Николаев отметил, что будут рассмотрены два варианта решения вопроса. Это возможность организации специального эпизодического городского маршрута или установление специального тарифа на межмуниципальном маршруте. Деревня Яуши находится в составе Чебоксарского района, поэтому маршрут № 249 нельзя внести в реестр муниципальных маршрутов города Чебоксары.

О проблемах, волнующих жителей села Ильина Гора Ядринского района, рассказал Главе республики Владимир Веселов. Это село — живописный уголок Чувашии, представляющий историческую ценность, считает Олег Николаев. В 1941 году здесь были построены объекты Сурского оборонительного рубежа, а на самой горе располагался командный пункт.

Начать благоустройство территории планируется уже в ближайшем будущем, сказал руководитель региона. Поскольку 2021 год в Чувашии объявлен Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, есть планы построить на Ильиной Горе монумент — один из объектов мемориального комплекса, посвященного памяти тыловиков. «Если комплексно обустроим местность, сюда смогут приезжать жители республики. Это будет местом притяжения туристов. Для жителей деревни же появятся новые возможности», — отметил Олег Николаев.

Владимир Веселов поинтересовался также законностью начисления платы за вывоз мусора по прописке и по месту собственности. Олег Николаев сообщил, что на сегодняшний день идет планомерная работа по всем этим вопросам в рамках правового поля. «Мы уже исключили из оплаты земельные участки, где нет собственности. По двойным объектам собственности тоже работа ведется. В ближайшее время выработаем подходы», — отметил он. И добавил, что в ближайшее время в республике будут работать над раздельным сбором мусора и уменьшением тарифа за счет его глубокой переработки.

Фото cap.ru

На прием к Главе республики пришел и победитель республиканского конкурса «Управленческая команда» Анатолий Кравченко. Он поделился своими предложениями по благоустройству Чебоксар и районов республики.