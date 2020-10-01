Чувашский эпос выходит на балетную сцену

Лебединая дорога

XXIV Международный балетный фестиваль открылся мировой премьерой: балетмейстер Данил Салимбаев, композитор Андрей Галкин и художник Валентин Федоров представили балет «Хуркайăк çулĕ» (Дорога лебедей), созданный на грант Главы Чувашской Республики.

Несмотря на то, что в театре охотно рассказывали про новую постановку, интрига сохранялась: что же за история сложилась у авторов на основе чувашского эпоса, кто исполняет главные роли и как удалось совместить народный танец и классический балет?..

Балетные постановки не так часто имеют рейтинг 0+, поэтому в зале собралось немало родителей, спешащих приобщить ребятню к высокому искусству. Однако погружение на первый раз вышло неполным: любимое детское развлечение — рассматривать, как настраиваются в оркестровой яме музыканты — было недоступно. В связи с эпидемиологической обстановкой спектакль шел под фонограмму.

В остальном же представление не разочаровало: динамичное действие строится на противостоянии прекрасной лебеди Пинеслу (ее партию великолепно исполнила Анна Серегина) и темных сил под предводительством ведьмы Сехмет (Виктория Севоян). Декорации, связанные с миром злых духов, особенно впечатляют: огромное дерево с переплетающимися корнями, увешанное ритуальными полотенцами и черепами жертвенных животных — Киреметь. Зло, как это часто бывает, кажется более колоритным. Чего стоит одно внезапное переодевание Сехмет в старуху с корявым посохом! Ее костюм, очень красивый по цвету и атрибутам, несомненная удача художника. Интересные костюмы и у лебедей — одно крыло вместо двух крайне выразительно и пластично в танце, и огонек-звезда на кончике — удачное решение темы Млечного пути (Хуркайăк çулĕ — это Млечный путь по-чувашски).

Не обошлось, конечно, и без любовной истории: в заколдованную ведьмой невидимую для женихов Пинеслу влюбляется Хĕвел — Солнце (в этой роли постановщик увидел Дмитрия Полякова) и разрушает чары. Однако Сехмет продолжает строить свои козни и нападает на красавицу ночью, пока Солнца нет на небосводе. Один из самых красивых моментов спектакля — как лебеди спасают девушку и уносят ее на Луну.

Отдельного внимания заслуживает музыка. В ней тесно сплетены чувашские, русские народные, восточные мотивы и романтизм, который, кстати, тоже обращается к народной музыке. Чувашский танец из первого действия наверняка станет самостоятельным концертным номером, а грустные танцы Пинеслу настолько трогательны, что заставили замереть даже шустрых дошколят.

Особенно радует, что в постановке сохраняется сама основа чувашской мифологии. Эти истории призваны объяснять природные явления — откуда появилась звездная дорога, как появилась девушка на Луне, на которую так похожи темные пятна? И глубоко поэтичные образы, которые придумал для этого народ, дают детям замечательный пример творческого осмысления мира.

Несмотря на некоторые шероховатости, неизбежные для премьерного показа, понятно, что этот балет ждет долгая и яркая сценическая жизнь, и мы не раз еще увидим его во всей красе.

КСТАТИ Премьеру балета «Дорога лебедей» посетили Глава Чувашии Олег Николаев с супругой. От имени руководителя республики после спектакля артистам на сцену вынесли корзину цветов.

Фото cap.ru

Танец Хĕвеля и Пинеслу — и про любовь, и про движение светил.