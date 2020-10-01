На работу в школу можно устроиться и до получения диплома

Учителей в школах по-прежнему не хватает, особенно педагогов-предметников: нужны математики, учителя информатики, физики и русоведы, иностранных языков и начальных классов. Однако ситуация может поменяться в лучшую сторону уже в этом учебном году, считают в Минпросвещения России.

Напомним, решить проблему нехватки кадров в школах намерены с помощью федерального закона, принятого еще в июне этого года. Он дает возможность студентам-старшекурсникам, обучающимся по направлениям подготовки «Образование и педагогические науки», преподавать в школах, если они успешно прошли промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения. То есть начиная с четвертого курса студенты педвузов могут официально работать в школах.

Кроме того, согласно закону по окончании двух курсов успешно прошедшие аттестацию студенты (необязательно педагогического вуза) смогут вести детские кружки, факультативы, клубы. Главное при этом — чтобы профиль подготовки молодого наставника соответствовал тематике дополнительных занятий.

Новая практика обнадежила как городские, так и сельские школы республики, где не хватает учителей и организаторов кружков. Между тем вузы Чувашии уже готовы пополнить ряды педагогов свежими силами.

«Принятая поправка к закону об образовании очень своевременна, — считает ректор Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова Андрей Александров. — Это поможет преодолеть кадровый дефицит, который все острее стали ощущать многие школы. По данным ОНФ, в прошлом году в 54 процентах сельских школ и в половине городских отмечался дефицит педагогических кадров. А для студентов работа в школе даже два-три часа в день — это дополнительная практика, которая потом им весьма пригодится: за это время они смогут адаптироваться, прочувствовать, что такое работа в школьном коллективе. К тому же дополнительный заработок никогда не будет лишним даже для студента-отличника с повышенной стипендией.

Не менее важно и то, что учащиеся технических вузов получили возможность вести детские кружки. Например, студенты-инженеры смогут вести курс робототехники. В ЧГУ, к слову, уже есть определенный опыт. Каждый год в вузе мы организуем не менее 35 кружков и секций для школьников самой разной направленности: от компьютерной графики и языков программирования до журналистики и лингвистики. И это только те, что созданы на базе 15 факультетов. Кроме них, в университете еще есть Дом научной коллаборации имени С.А. Абрукова и Малый физмат, где детей также готовят по программам дополнительного образования. Практически во всех кружках определенного рода стажировку проходят студенты Чувашского госуниверситета. Они помогают педагогам на занятиях, перенимая их опыт, учатся быть наставниками, помогают нашим юным воспитанникам создавать свои проекты. И если раньше работа студентов держалась большей частью на энтузиазме, увлеченности, принципе добровольчества, то теперь они получат еще и материальный стимул в виде зарплаты».

МЕЖДУ ТЕМ В некоторых московских школах вводится новый формат — тьюторство. Студенты и выпускники педагогических вузов ведут уроки, а опытные учителя контролируют учебный процесс в дистанционном режиме.