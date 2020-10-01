Более сотни школ и других социальных объектов получили доступ к скоростному интернету

Доступ к «быстрому» интернету с начала 2020 года в Чувашии получили 101 образовательное учреждение, 6 фельдшерско-акушерских пунктов, две сельские администрации и один пост пожарной службы. С такими результатами в республике завершился очередной этап подключения к высокоскоростному интернету социально значимых объектов. Линии связи провели в Новочебоксарске, Ядрине, а также в 18 районах республики. Скорость передачи данных там теперь составляет не менее 100 Мб/с в городских и 50 Мб/с в сельских школах, в остальных учреждениях — не менее 10 Мб/с. Как сообщают в Мининформполитики Чувашии, работы проводятся в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Напомним, в 2019 году к высокоскоростному интернету были подключены первые 90 социально значимых объектов.
Опубликовано: 19 октября 2020 г.
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