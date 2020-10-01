Команда ЧГУ — в призерах Всероссийского научно-технического конкурса «Первый шаг»

В Самаре состоялось подведение итогов Всероссийского молодежного научно-технического конкурса разработок в области телерадиовещания и телекоммуникаций «Первый шаг». В этом году из-за пандемии он прошел в режиме видеоконференции. В большом павильоне ГТРК «Самара» конкурсанты, собеседники, эксперты и гости мероприятия вышли на связь из своих регионов, чтобы подвести итоги «Первого шага». После того как 15 финалистов представили свои проекты, жюри конкурса назвало тройку лучших. Главный приз достался команде из Санкт-Петербурга — «Бонч ТИОС Стрижи». Творческий коллектив из Томска «ТОР ТУСУР» занял второе место. А «бронза» досталась нашим землякам — команде «Радисты» из ЧГУ имени И.Н. Ульянова.