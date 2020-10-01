Узбекский культурный центр приглашает на праздник

В Доме дружбы народов 16 октября пройдет День узбекского языка и культуры, сообщает пресс-служба ДДН.

В празднике примут участие представители национально-культурных объединений республики, Ассамблеи народов Чувашии, а также узбекские, русские, чувашские самодеятельные артисты и творческие коллективы. Почетным гостем станет генеральный консул Республики Узбекистан в городе Казани Фариддин Насриев. Прикоснуться к богатой культуре узбекского народа приглашаются и жители Чебоксар. В рамках мероприятия состоится круглый стол «Диалог культур в межнациональных отношениях». Начнется он в 15 часов, концертная программа — в 16.00.