Узбекский культурный центр приглашает на праздник

Автор: Елена ЗайцеваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Доме дружбы народов 16 октября пройдет День узбекского языка и культуры, сообщает пресс-служба ДДН.
В празднике примут участие представители национально-культурных объединений республики, Ассамблеи народов Чувашии, а также узбекские, русские, чувашские самодеятельные артисты и творческие коллективы. Почетным гостем станет генеральный консул Республики Узбекистан в городе Казани Фариддин Насриев. Прикоснуться к богатой культуре узбекского народа приглашаются и жители Чебоксар. В рамках мероприятия состоится круглый стол «Диалог культур в межнациональных отношениях». Начнется он в 15 часов, концертная программа — в 16.00.

Опубликовано: 12 октября 2020 г.


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