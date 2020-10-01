В Чебоксарах возобновил работу кружок чувашской вышивки

В Национальной библиотеке, что по проспекту Ленина в Чебоксарах, возобновил свою работу бесплатный кружок «Асамлӑ тӗрӗ» (Волшебная вышивка). Он уже имеет свою историю.

Сформировался кружок семь лет назад при непосредственном участии народного мастера, заслуженного работника культуры Чувашской Республики Евгении Жачевой. На ее уроки стремились попасть не только начинающие, но и опытные вышивальщицы. За эти годы технику единственной в своем роде национальной вышивки, не имеющей узелков и с обеих сторон выглядящей одинаково, от мастерицы переняли более 100 любительниц филигранных узоров.

В конце сентября известной вышивальщицы не стало… Но эстафету переняла ее ученица, мастер народных художественных промыслов Надежда Кузнецова. Она готова открыть всем желающим тайны чувашской вышивки, научить правильному толкованию народного орнамента, подобрать цветовые решения, ткань, нитки для вышивки, а начинающим выбрать композиции для своих первых работ.