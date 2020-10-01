В Чебоксарах возобновил работу кружок чувашской вышивки

Автор: Людмила АрзамасоваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Национальной библиотеке, что по проспекту Ленина в Чебоксарах, возобновил свою работу бесплатный кружок «Асамлӑ тӗрӗ» (Волшебная вышивка). Он уже имеет свою историю.
Сформировался кружок семь лет назад при непосредственном участии народного мастера, заслуженного работника культуры Чувашской Республики Евгении Жачевой. На ее уроки стремились попасть не только начинающие, но и опытные вышивальщицы. За эти годы технику единственной в своем роде национальной вышивки, не имеющей узелков и с обеих сторон выглядящей одинаково, от мастерицы переняли более 100 любительниц филигранных узоров.
В конце сентября известной вышивальщицы не стало… Но эстафету переняла ее ученица, мастер народных художественных промыслов Надежда Кузнецова. Она готова открыть всем желающим тайны чувашской вышивки, научить правильному толкованию народного орнамента, подобрать цветовые решения, ткань, нитки для вышивки, а начинающим выбрать композиции для своих первых работ.

Опубликовано: 8 октября 2020 г.


Читайте также:

В Чебоксарах прошел Всероссийский изобразительный диктант
В школу — по клику: в Чебоксарах началась запись в первые классы
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев и Алёна Аршинова обсудили реализацию нацпроекта "Образование"
Олег Николаев проинспектировал ход строительства школы в Новом городе
Цитата номера
Межрегиональный музыкальный духовно-нравственный форум «Россия — Родина святая» проходит в Чебоксара...
В Чебоксарах прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.