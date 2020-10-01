На выставке «Золотая осень — 2020» подписан ряд стратегических соглашений

В рамках 22–й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2020» в Москве проходит самая масштабная в России и странах СНГ международная выставка сельскохозяйственной техники — АГРОСАЛОН 2020. На ней Минсельхоз Чувашии подписал ряд соглашений с ведущими предприятиями АПК России и ближнего зарубежья.

Это центральная отраслевая площадка для демонстрации новейших технических решений в агропромышленном комплексе. Во второй день работы салона ее посетила делегация Чувашии во главе с вице-премьером — министром сельского хозяйства Сергеем Артамоновым. Состоялось знакомство со специализированной экспозицией, включающей весь спектр техники для работы на земле.

На выставке Минсельхоз подписал ряд важнейших соглашений по взаимному сотрудничеству и внедрению передовых технологий с такими известными предприятиями, как ООО «ТПК МТЗ-Татарстан» и ОАО «Гомсельмаш». Состоялась также встреча Сергея Артамонова с коммерческим директором компании «Ростсельмаш» Алексеем Швейцовым. Стороны осмотрели новинки экспозиции этого завода, обсудили вопросы взаимовыгодного партнерства и подписали соглашение о сотрудничестве, по которому компания обеспечит сельскохозяйственных товаропроизводителей региона современными аграрными машинами и предоставит оптимальные условия для их покупки.

«Чувашия — стратегический для нашей компании регион. Мы всегда поддерживаем выбор аграриев Чувашии. Со своей стороны сделаем все, чтобы на полях республики работало как можно больше современных агромашин», — отметил Алексей Швейцов. Аналогичное соглашение подписано с АО «Петербургский тракторный завод», сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.