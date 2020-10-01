В Мариинском Посаде возродили традицию проведения Богородицкой ярмарки

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Осенью в старину в честь праздника Рождества Богородицы часто проводились Богородицкие ярмарки — люди торговали дарами природы, устраивали гуляния и забавы. В Мариинском Посаде решили возродить эту давнюю традицию.
На Богородицкую ярмарку жителей Чувашии приглашают в предстоящую субботу. Праздник пройдет на площади Культуры. Здесь состоится выставка-продажа овощей, меда, молочной продукции, можно будет приобрести саженцы плодово-ягодных деревьев. Народные умельцы продемонстрируют мастер-классы. Состоятся творческие конкурсы: «Лучшая садовая тачка», «Коромысло + ведерко». Проведут и спортивные турниры по поднятию гири, приседаниям с мешком — словом, скучно не будет. Места для торговли предоставят бесплатно.
В целях безопасности организаторы настоятельно просят участников и посетителей ярмарки брать с собой перчатки и защитные маски.

Опубликовано: 7 октября 2020 г.


Читайте также:

В России - почти самое дешевое в Европе автомобильное топливо
Супермаркеты уступают место магазинам шаговой доступности?
Жительница Йошкар-Олы задержана после серии краж из чебоксарских магазинов
Застройщик нарушил срок сдачи дома и выплатил крупную неустойку
В Красноармейском районе из магазина украли ящик для пожертвований
"Договорные" банкротства, "серый нал", эскроу: банкиры рассказали Ноздрякову и Аксакову о своих проб...
Бракованные смартфоны не всегда удается вернуть продавцу
Доля фальсифицированных продуктов на прилавках снизилась в три раза

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.