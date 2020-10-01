В Мариинском Посаде возродили традицию проведения Богородицкой ярмарки

Осенью в старину в честь праздника Рождества Богородицы часто проводились Богородицкие ярмарки — люди торговали дарами природы, устраивали гуляния и забавы. В Мариинском Посаде решили возродить эту давнюю традицию.

На Богородицкую ярмарку жителей Чувашии приглашают в предстоящую субботу. Праздник пройдет на площади Культуры. Здесь состоится выставка-продажа овощей, меда, молочной продукции, можно будет приобрести саженцы плодово-ягодных деревьев. Народные умельцы продемонстрируют мастер-классы. Состоятся творческие конкурсы: «Лучшая садовая тачка», «Коромысло + ведерко». Проведут и спортивные турниры по поднятию гири, приседаниям с мешком — словом, скучно не будет. Места для торговли предоставят бесплатно.

В целях безопасности организаторы настоятельно просят участников и посетителей ярмарки брать с собой перчатки и защитные маски.