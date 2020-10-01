У единственной в Красночетайском районе школы искусств появилось свое собственное здание.

Свою историю учреждение ведет с 1 ноября 1962 года. Сначала это была детская музыкальная школа. В 1996 году ее переименовали в школу искусств. Однако у учреждения не было своего собственного здания.

В этом году ему передали здание бывшего детсада, что в центре села. Этой весной в нем начался капитальный ремонт, на что было направлено более 20 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов.

Во-первых, здание преобразилось внешне и теперь привлекает юные дарования своими яркими фасадами. Во-вторых, обновилась его «начинка»: заменены внутренние коммуникации, электрика, окна, помещения стали удобнее и светлее. По словам главы администрации Красночетайского района Ивана Михопарова, все сделано для того, чтобы дети могли развивать здесь свои таланты, ну а потом достойно представлять район на различных конкурсах.

фото cap.ru

На открытие обновленной школы искусств был приглашен народный художник Чувашской Республики Анатолий Данилов. Он подарил школе свою картину, а также книги, чтобы дети приобщались к миру искусства.