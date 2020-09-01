Вице-премьер Алла Салаева ознакомилась с ходом ремонта вурнарской райбольницы

В Вурнарах заканчивается капитальный ремонт центральной районной больницы. Успеют ли строители выполнить все необходимое в срок? Как организована работа лечебного учреждения? Это проверила в ходе своего рабочего визита в район вице-премьер — и.о. министра образования и молодежной политики Чувашии Алла Салаева.

Это уже не первое ее посещение достраивающегося объекта. Поэтому во время своего визита Алла Леонидовна уделила особое внимание детскому отделению. Вместе с заместителем министра здравоохранения Алексеем Кизиловым вице-премьер побывала в детской поликлинике и поговорила с главным врачом больницы Сергеем Илюткиным.

В свой прошлый приезд в муниципалитет Алла Салаева смогла пообщаться с местными жителями, которые озвучили ряд наболевших вопросов, связанных с работой детской консультации. Это и неудобный график приема детей — попасть к врачу можно было только до двух часов дня, и прием здоровых детей и заболевших по единой очереди, и нехватка педиатров.

Теперь условия оказания медицинской помощи изменились. «Для решения поставленных задач районную больницу посетили две группы из Министерства здравоохранения. Методические рекомендации специалистов позволили наладить процесс оказания медицинской помощи. Сегодня мы видим четкое разграничение потока — прием здоровых детей проводится согласно расписанию и отдельно от приема заболевших. Работа педиатров ведется в две смены, и время приема увеличилось до 18.00. Приемное отделение имеет отдельный вход и открыто для приема экстренных больных и после шести вечера», — описала Алла Салаева сегодняшнюю ситуацию с работой детской поликлиники после разговора с главным врачом больницы.

Есть положительные сдвиги и с числом врачей-педиатров. В этом году после окончания вуза сюда устроились и работают два молодых специалиста. А в целом Вурнарская центральная районная больница охотно привлекает специалистов по программе целевого обучения.

Осенью, как известно, увеличивается число заболеваний ОРВИ среди детей. Одним из возможных вариантов улучшения этой статистики является своевременное начало отопительного сезона. Алла Салаева попросила первого заместителя главы администрации Вурнарского района не затягивать с подачей тепла на социально-значимые объекты — детские сады, школы, больницы. Глава республики Олег Николаев поручил начать отопительный сезон в Чувашии раньше запланированного срока.

В целом картина складывается удовлетворительная, в том числе и по ремонтным работам — на стадии завершения ремонт гаража, административного здания, укладка асфальтового покрытия. В октябре планируется закончить облицовку фасада поликлиники.

«Подводя итог, можно сказать: ремонтные работы в больнице ведутся очень хорошими темпами. Асфальтирование территории идет с опережением графика. Методические рекомендации, разработанные Минздравом, уже применяются на практике. Кроме того мы увидели хорошую команду врачей, преданных своему делу», — сделала вывод по итогам визита Алла Салаева.

Фото Максима Васильева

Алла Салаева осталась довольна не только ходом ремонтных работ, но и работой медучреждения.