В Ленинградской области отпраздновали чувашский праздник «Чуклеме»

В Доме дружбы Ленинградской области прошел межнациональный фестиваль «Энколово собирает друзей», посвященный празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Активное участие в нем приняли и наши земляки — они провели в рамках фестиваля чувашский праздник «Чуклеме» и областные соревнования по пулевой стрельбе из пневматических винтовок и пистолетов памяти Героя Советского Союза Виктора Ерменеева. Третий год чуваши проводят соревнования по стрельбе среди членов национально-культурных объединений. Председатель Чувашской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Валериан Гаврилов вручил подарки и дипломы победителям и призерам.