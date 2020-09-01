Cпецпроект «Метаморфозы. Фестиваль одного дня» стартует 2 октября

Два классика — один фестиваль

Со 2 по 8 октября в четырех городах Поволжья будет представлен спецпроект «Метаморфозы. Фестиваль одного дня», рассказывающий о творчестве великих русских писателей Антона Чехова и Ивана Бунина. Организует его Академия кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова при поддержке Министерства культуры РФ.

Как сообщают организаторы, фестивальный день в каждом городе будет насыщен тематическими мероприятиями: пройдут лекции о жизни и творчестве Чехова, подготовленные совместно с литературным Домом-музеем писателя, мастер-классы известных деятелей культуры для актеров и студентов профильных вузов; будет работать выставка «Чехов. Линия жизни», созданная совместно с Государственным литературно-мемориальным музеем-заповедником «Мелихово».

Центральным и завершающим фестивальный день мероприятием в каждом городе станет благотворительный показ спектакля «Метаморфозы V. Мадрид» (художественный руководитель спектакля — народный артист России Никита Михалков). Это спектакль-конструктор — своеобразный литературно-сценический коллаж, состоящий из восьми произведений классиков русской литературы А. Чехова и И. Бунина, демонстрируемый зрителю в необычном формате открытой репетиции. Еще одной особенностью спектакля станет форма его воспроизведения, сочетающая красочные 3D-декорации и видеозарисовки, созданные в творческой мастерской художника Юрия Купера.

В Чувашию передвижной фестиваль приедет 4 октября. Местом его проведения станет Чувашский государственный театр оперы и балета. В гастрольном графике фестиваля в честь двух классиков значатся также Нижний Новгород, Казань и Йошкар-Ола.