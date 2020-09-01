В этом году врачи ожидают сразу три новых штамма гриппа

Один за всех и все за одного

Здоровье каждого из нас зависит и от того, как чувствуют себя окружающие люди на работе, в школе или вузе, в троллейбусе или магазине, прочих общественных местах. Соответственно и общественное здоровье зависит от сознательности и грамотного поведения каждого из нас. В нынешнем году мы это очень хорошо прочувствовали. Национальный проект «Демография», который реализуется в стране, касается в том числе укрепления общественного здоровья, защиты старшего поколения. И успешное выполнение этого проекта в наших же интересах.

Что грипп грядущий нам готовит?

Перед началом эпидсезона гриппа и прочих острых респираторных болезней врачи тревожатся. Причин тому несколько: в этом году будет циркулировать сразу три новых штамма гриппа, от которых нас не прививали раньше. По сообщению «РГ», обновленные штаммы вирусов гриппа являются сезонными, их циркуляция уже наблюдается в Южном полушарии, где сейчас зима. Кроме этого, новая коронавирусная инфекция никуда не делась, и главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов не исключает, что можно одновременно заразиться и гриппом, и коронавирусом. Каковы будут последствия такого заболевания — никто не знает, ученые в этом разобраться не успели.

Инфекционисты в европейских странах считают, что надо создавать «стадный иммунитет». У нас этот иммунитет называется деликатнее: коллективный. Но суть остается неизменной. Человек – это часть животного мира, и законы выживания здесь те же самые. Можно это рассмотреть на примере, который всем будет понятен: если от птичьего гриппа привить почти всех кур, то шансов получить эпидемию в курятнике практически не остается. А вот если выборочно несколько птиц, то риск получить эпидемию довольно велик. Кого-то, может быть, смутит сравнение царя природы с птицами, но инфекция, увы, не в курсе, что к людям надо относиться более уважительно.

Минздрав России предупреждает: Как и в прошлые эпидсезоны, предполагается циркулирование вирусов гриппа типов А и В. Что касается штаммов, то прогнозируется распространение вирусов гриппа подобных A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1) pdm09; A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2); B/Washington/02/2019 (Викторианская линия); B/Phuket/3073/2013 (Ямагатская линия).

На старт, внимание – прививаемся!

В республике вакцинация от гриппа уже началась. Заведующая Республиканским центром семейной вакцинации врач-педиатр иммунолог Нина Рассказова на приеме объясняет родителям, что ребятишек надо прививать уже с шести месяцев, и чем больше их будет привито, тем спокойнее пройдет эпидсезон.

Грипп нередко протекает, по ее словам, легко, но предугадать, у кого возникнет осложнение, вплоть до летального исхода, невозможно, поэтому важно подстраховаться. Если ребенок ходит в детсад или школу, то он получит свою вакцину в учебном заведении. От родителей потребуется только информированное согласие на прививку. Если же ребенок находится дома, то придется посетить поликлинику. Делать ее надо сейчас, чтобы успел сформироваться иммунный ответ.

Можно ли вводить вакцину, если человек болен хроническим заболеванием? Как показывает опыт, если нет аллергии на куриный белок, то людям с астмой, гипертонией, диабетом, метаболическими нарушениями прививаться нужно обязательно. По словам Нины Рассказовой, ребятишек, больных онкологией, в обязательном порядке прививают из года в год. Это позволяет им успешно лечиться без перерывов от основного заболевания.

В этом году прививают трехвалентными вакцинами «Совигрипп», которая уже поступила в республику, а в октябре ожидается поступление «Ультрикс квадри». Чем они отличаются? «Совигрипп» содержит обломки трех штаммов вируса гриппа: два А и одну В. Она знакома нам с 2013 года, и испытания, которые проходили в течение двух эпидсезонов с 2016 по 2018 год, показали обнадеживающие результаты. По итогам исследования, в которых участвовали 10 тысяч человек, оказалось, что среди привитых число заболевших было менее 0,4%, в то время, как отказавшиеся от вакцинации болели в 41 раз чаще.

Во второй вакцине, «Ультрикс квадри», содержатся компоненты уже четырех штаммов вируса: двух А и двух В.

Декретированным группам – льготы

В Национальный календарь внесены группы людей, кому делать прививки обязаны бесплатно. В первую очередь это дети, начиная с шести месяцев. Далее идут детсадовцы, школьники и студенты. Непременно беременные женщины, для них даже существует свой тип вакцины. Сразу же назовем людей старше 60 лет. И все, кто имеет хронические заболевания. Кроме них, включены медики, учителя и воспитатели, работники торговых, транспортных и коммунальных организаций. На днях премьер-министр страны Михаил Мишустин объявил, что этот список будет расширен, в него внесут сотрудников правоохранительных органов, социальных работников, муниципальных и государственных служащих, вахтовиков, волонтеров.

Если в прошлом году прививали всего 45% населения, то в этом необходимо усилить коллективный иммунитет и привить не менее 60%.

Часть работодателей уже начали действовать. Так, в выполнение нацпроекта «Укрепление общественного здоровья» активно включилось руководство ПО имени Чапаева. Главный врач Городского клинического центра рассказала, что на средства предприятия закуплено 900 доз вакцины, из которых уже половину привили сотрудникам объединения. Эта кампания проводится уже не первый год, и как показала практика, в результате довольно небольших затрат предприятие получает значительный эконмический эффект. В разгар эпидемии здесь не «теряют» своих сотрудников, которые не уходят на больничный, а потому сохраняются темпы производства, идет экономия на листках нетрудоспособности не только во время эпидсезона, но и далее, потому что люди не получают серьезных осложнений.

Справка «СЧ»:

Кроме централизованной вакцинации на ПО имени Чапаева в рамках нацпроекта «Укрепление общественного здоровья» работает программа «Мужское здоровье», а также обследование женщин у маммолога.

Можно ли привиться от гриппа самостоятельно, если вы не входите в декретированную группу? Как пояснили в Министерстве здравоохранения республики, нужно обратиться в регистратуру поликлиники по месту жительства, где вам объяснят, как сделать вакцинацию.