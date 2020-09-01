Бесплатное горячее питание и оснащение школьных пищеблоков — на контроле врио Главы Чувашии

Вот уже третью неделю младшие школьники Чувашии питаются бесплатно, в соответствии с федеральным законодательством — не менее одного раза в день. Напомним, будут школьники бесплатно обедать или завтракать, муниципалитеты выбирали сами, на основе предпочтений родителей.

По словам руководителя Минобразования Чувашии Сергея Яковлева, в 25 муниципалитетах в соответствии с выбором мам и пап в качестве горячего питания школьникам дают бесплатный обед. В пяти школах Шумерли и в новочебоксарской школе № 20 родители выбрали для детей усиленный завтрак. Во всех образовательных учреждениях процесс налажен. Правда, были замечания по одной из школ Батыревского района, где выяснилось, что рацион питания не соответствует утвержденному Роспотребнадзором меню. Сейчас недочеты исправлены, заверил министр. «В докладах все хорошо звучит. Но когда углубляемся в тему, возникают проблемы», — отметил Олег Николаев. Он попросил министра уделить пристальное внимание проблемам оснащения в школах пищеблоков. «В течение недели прошу проверить, где и какие имеются вопросы, по итогам жду доклада», — поручил руководитель региона.