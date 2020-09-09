Олег Николаев пригласил чебоксарцев на экскурсии в благоустроенные дворы

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Тренажеры, качели, тротуары…

«Раньше тут стояли незаконные гаражи, детям играть было негде, а сейчас — просто чудо! Есть спортивные тренажеры для взрослых, качели для детей», — делилась эмоциями с высокими гостями председатель совета дома № 27 по бульвару Миттова в Чебоксарах Вера Сдингина. Гости — врио Главы Чувашии Олег Николаев и глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков — в этот день решили объехать дворы, благоустроенные в нынешнем году.
Во дворе по бульвару Миттова этим летом отремонтировали проезды, обустроили тротуары, парковки и детскую спортивную площадку. Потрачено на это почти 16 млн рублей, а один процент от общей суммы собрали сами жильцы на условиях софинансирования. В среднем с квартиры вышло около 250 рублей. А во дворе дома по проспекту Мира, 82 появилась новая игровая площадка. После небольшой экскурсии руководитель региона предложил мальчишкам опробовать спортивные снаряды в деле и подтянуться на турнике. И сам не остался в стороне — пробил «пенальти» в новенькие футбольные ворота.

«В этом году к благоустройству территорий начали применять комплексный подход, — отметил Олег Николаев. — Суть его в том, чтобы не только отремонтировать дорогу или сделать игровую площадку, а именно благоустроить в целом весь двор, который окружает порой до 10 домов. Теперь такие примеры есть — можно проводить экскурсии и планировать похожие проекты в соседних дворах».

А затем Олег Николаев и Алексей Ладыков встретились с председателями территориальных общественных самоуправлений (ТОС) города Чебоксары. «Мы только что с Алексеем Олеговичем посетили два благоустроенных двора, пообщались с жителями, — сообщил им Олег Николаев. — Перемены налицо! И это благодаря именно новому комплексному подходу. Важно сохранять это и приумножать. Предстоит совместная работа по озеленению территорий, причем администрация готова профинансировать покупку тех насаждений, которые выберут сами жители».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
В 2019 году на благоустройство дворов Чебоксар из бюджета было выделено 25 млн рублей, в 2020 году — более 400 млн рублей.

ТОСы являются важным связующим звеном между муниципальной властью и жителями города, подчеркнул Алексей Ладыков. И поблагодарил участников встречи за помощь в благоустройстве Чебоксар. «Благодаря вашей активной работе в проектах софинансирования, в инициативном бюджетировании, когда размер вклада жителей был 10 и даже 15 процентов, преобразились многие дворы, — сказал он. — Вы умеете убеждать, объяснять, и люди вам доверяют. Сейчас по инициативе жителей Чебоксар обновляются скверы на площади Победы и по проспекту Максима Горького. На Московской набережной появятся игровые зоны, различные тренажеры, баскетбольная площадка, скейт-парк, зона воркаута».

 

Фото cap.ru
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Опубликовано: 9 сентября 2020 г.


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