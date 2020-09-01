Поздравление с Днем работников нефтяной и газовой промышленности

Уважаемые работники и ветераны нефтяной и газовой промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Результаты труда профессионалов топливно-энергетического комплекса имеют огромное значение для региональной экономики, обеспечивают бесперебойное функционирование промышленности и сельского хозяйства, жилищно-коммунальной сферы.
Сегодня в нефтегазовой отрасли уделяется серьезное внимание повышению безопасности, защиты экологии, улучшению качества услуг, подготовке квалифицированных специалистов.
В ближайшие 5 лет в рамках программы развития газоснабжения и газификации республики совместно с ПАО «Газпром» в Чувашии будут созданы условия для реализации перспективных инвестиционных проектов. Новые межпоселковые и внутрипоселковые газопроводы позволят обеспечить голубым топливом сельские территории, не охваченные сетью газовых коммуникаций. Завершение строительства газопровода к Заволжью даст толчок к развитию туристско-рекреационного кластера.
От души благодарю ветеранов и работников за слаженную работу отрасли, за вклад в наращивание промышленного потенциала региона, за создание условий комфортной жизни в республике.
Желаю вам счастья, здоровья, семейного благополучия, дальнейших достижений и праздничного настроения!
Врио Главы
Чувашской Республики О.Николаев