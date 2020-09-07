Владыка Савватий: «В Чувашии за последние месяцы произошли добрые перемены»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineОдин комментарий

Такую оценку 6 сентября дал положению дел в республике новый митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий на встрече с Олегом Николаевым. Митрополит Савватий был назначен на Чебоксарскую кафедру Чувашской митрополии решением Священного Синода Русской Православной Церкви 25 августа. В Чувашию он прибыл 3 сентября. До этого он служил митрополитом Улан-Удэнским и Бурятским.

Владыка рассказал, что в феврале он приезжал в регион. «С того времени республика изменилась, изменилось настроение людей», — отметил он.

«Рад, что Вы приехали в Чувашию. Я видел в соцсетях, как люди слезно прощались с Вами. Но мы в Чувашии тоже Вас очень ждали», — сказал Олег Николаев.

Руководитель региона в беседе с владыкой подчеркнул важность утверждения подлинных духовно-нравственных ценностей в обществе.

«Мы выполняем повседневную кропотливую работу по развитию экономики региона. Но важен не только внешний достаток, не менее важно, чтобы царили мир и покой в душе людей. Только внешняя и внутренняя гармония, баланс в обществе, надежда, вера и стремление людей позволяют поступально развиваться», — отметил он.

Стороны выразили искреннюю заинтересованность в совместной работе органов власти и представителей духовенства на благо народа Чувашии и духовного единства общества, пожелав друг другу помощи божией в претворении в жизнь созидательных планов и начинаний.

 

Фото www.cap.ru

Опубликовано: 7 сентября 2020 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Храм в Вурнарском районе ждет второго рождения
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны

Один Ответ

  1. Вера в бога благотворно влияет на человека и в школах нужно ненавязчиво горворить об этом

    reply

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.