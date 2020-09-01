Повышением финансовой грамотности жителей Чувашии займутся с четырех направлений

Вчера же в Москве было заключено соглашение о сотрудничестве по повышению финансовой грамотности в Чувашии на 2020–2023 годы. Подписали его замминистра финансов РФ Тимур Максимов, врио Главы Чувашии Олег Николаев, заместитель председателя Банка России Сергей Швецов и председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.

«Впервые мы заключили подобное соглашение в четырехстороннем формате, — отметил Тимур Максимов. — Уверены, что такое расширение количества участников даст республике дополнительную возможность выйти на новый уровень финансовой грамотности населения, и это скажется и на улучшении качества жизни ее граждан». По словам врио Главы Чувашии, благодаря подписанному соглашению жители республики получат больше конкретной информации о том, как грамотно распоряжаться своими деньгами, использовать те или иные финансовые инструменты, в том числе инвестиционного характера. «Это даст возможность подрастающему поколению уже со школьной скамьи владеть основами планирования личных финансов», — подчеркнул он. А Анатолий Аксаков отметил, что соглашение станет для Чувашии дополнительным элементом инвестиционной привлекательности.

«Очень важно, — констатировал он, — что и Минфин России, и Центробанк России желают помогать республике не только повышать финансовую грамотность, но и создавать все условия, чтобы финансовые ресурсы шли в финансово грамотную республику».