Жена осужденного за убийство депутата попала под суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Чебоксар, обвиняемой в воспрепятствовании законной деятельности суда. В ноябре прошлого года шли судебные слушания по уголовному делу в отношении ее супруга — депутата Чебоксарского горсобрания Евгения Андреева, обвиняемого в покушении на организацию заказного убийства. Чтобы спасти благоверного от наказания, женщина попыталась склонить старшину присяжных заседателей к вынесению оправдательного вердикта, в нерабочее время предоставив ему флэш-карту с якобы доказательствами невиновности супруга. Об этом старшина присяжных сообщил судье. Дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд, сообщили в СУ СКР по Чувашии. Напомним, на основании обвинительного вердикта присяжных Евгения Андреева суд признал виновным в организации убийства по найму своего бизнес-партнера и приговорил его к 9 годам колонии строгого режима. Исполнитель преступления Сергей Шалагин должен провести в «строгой» колонии 10 лет.
Опубликовано: 2 сентября 2020 г.
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