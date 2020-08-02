В Чувашии выросли инвестиции в сельское, лесное хозяйство, охоту, рыбоводство и химическую промышленность

В минувшем первом полугодии в основной капитал республики вложено за счет всех источников 18,6 млрд рублей — это 92,8% к тому же прошлогоднему периоду, сообщает Чувашстат.

62,9% из общего объема пришлось на организации, не относящиеся к малому бизнесу. Из крупных отраслей прибавку демонстрируют сельское, лесное хозяйство, охота, рыбоводство и рыболовство — здесь индекс 113,4% к январю-июню 2019 года. 103,9% он в производстве химических веществ и химических продуктов. А в таких отраслях, как выпуск пищевых продуктов, текстильных изделий, кожи и изделий приток вложений изменился в разы. К примеру, в производстве кожи и кожаных изделий — в 91 раз, одежды — в 11,2 раза, текстиля — в 15,1 раза.

Производство электрического оборудования не досчиталось вложений — здесь индекс 92,7%, в производстве автотранспортных средств — 61,7%, в металлургии — 43,2%.