На конференции учителей обсудили воспитание личности, тесты на ковид и «классные» выплаты

Педсовет держал ответ

Площадка перед Дворцом культуры Чувашского государственного университета в Чебоксарах на время превратилась в военно-патриотический спортивный «полигон». Палатки с огромными плакатами «Армия профессионалов», тренажеры, камуфляжная экипировка, различные виды учебного оружия, радиотехника и даже летательные аппараты — такой выставкой с акцентом на патриотику встречали участников республиканской конференции работников образования.

Федерация современного пятиборья Чувашии демонстрировала мастер-класс по лазер-рану. Спортивно-патриотическая организация «Гром» приглашала посетить «узел связи». Представители поискового движения республики рассказывали о том, как ведутся экспедиции и устанавливается судьба солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Всероссийское добровольное пожарное общество поведало о дружинах юных пожарных. К слову, таких отрядов в республике почти три сотни, а всего движение охватывает около 5 тысяч детей. Своими успехами делились участники Кремлевского кадетского бала, победители соревнований по спортивному туризму… Особое внимание учителей, соскучившихся по внеклассным мероприятиям, привлекла площадка Чебоксарского аэроклуба. Тут можно было примерить экипировку парашютиста и даже посидеть в кабинке сверхлегкого самолета.

— Наша цель — показать педагогам, какие у нас в республике созданы ресурсы и формы для реализации нового федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», который разрабатывается сейчас Министерством просвещения, — разъяснила суть выставки заместитель директора учебно-методического центра патриотического воспитания молодежи «Авангард» Минобразования Чувашии Роза Оленова.

Столь серьезное внимание к патриотическому воспитанию молодежи на нынешнем педсовете не случайно. Разработать новый федеральный проект в рамках нацпроекта «Образование» поручил Президент России. На самом высоком уровне закрепляется важность формирования у детей чувства патриотизма, уважения к памяти защитников Отечества, к закону и правопорядку, старшему поколению, бережного отношения к культуре и традициям многонационального народа, к природе и окружающей среде.

О значимости воспитания школьников участникам педсовета напомнил и министр просвещения России Сергей Кравцов. Его приветствие нашим учителям транслировалось на большом экране в зрительном зале университетского ДК. Не обошел министр вниманием и вопрос о «дистанционке» — ее, по слухам, прочат в будущем всему школьному образованию. «Полный переход на дистанционное образование невозможен, — успокоил федеральный министр. — Никакие дистанционные технологии не заменят традиционного обучения. Это может быть лишь дополнением, помощью в организации урока…»

Тем не менее эпидемиологическая обстановка требует особых правил в этом учебном году. И тут важно продумать все до мелочей, чтобы максимально защитить здоровье как детей, так и учителей, поставил задачу врио Главы Чувашии Олег Николаев. «Перед началом нового учебного года необходимо провести бесплатное тестирование учителей, работников школы на COVID-19. Затраты будут профинансированы из республиканской казны», — отметил на педсовете руководитель региона. Кроме того, он сообщил о принятом решении по выделению 152,6 млн рублей на централизованную закупку рециркуляторов и бесконтактных термометров для школ. А в случае необходимости будут приняты дополнительные решения.

О ключевых задачах на новый учебный год и государственной поддержке учителей рассказал директор департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России Андрей Милёхин. На собрании он присутствовал лично. «Поддержка педагогического сообщества — одна из приоритетных задач», — подчеркнул эксперт, сообщив, что по поручению Президента страны с 1 сентября все классные руководители начнут получать федеральные выплаты в 5 тысяч рублей. При этом, как дополнил потом Олег Николаев, будут полностью сохранены все региональные и муниципальные выплаты.

Именно классный руководитель, по мнению министра образования и молодежной политики Чувашии Сергея Яковлева, является сегодня главной фигурой в школьном воспитании. Важную и ответственную работу классного руководителя выполняют 60% педагогов, а это почти 7 тысяч школьных учителей и 700 кураторов групп в техникумах и колледжах.

Сергей Яковлев также обратил внимание, что каждая образовательная организация в рамках своей воспитательной программы должна делать акцент не на количестве проведенных мероприятий, а на их качестве. «Здесь мы с вами придерживаемся принципа: взрослые не над детьми, не просто рядом, а «вместе — «п?рле!», — пояснил министр.

Именно такую форму взаимодействия выбирают сегодня ведущие педагоги республики — учителя, классные руководители, воспитатели. Лучшие представители отрасли, победители профессиональных конкурсов традиционно были отмечены на августовском педсовете. Среди них не только аксакалы своего дела, признанные мастера, но и молодые кадры. Так, у обладателя титула «Учитель года Чувашии — 2020», преподавателя истории и обществознания чебоксарской школы № 45 Александра Григорьева педагогический стаж отнюдь не высок. Тем не менее молодой человек не уступает более опытным коллегам ни в учебном процессе, ни в умении расположить к себе детей.

«Воспитание, безусловно, — часть нашей работы, и этот процесс, в общем, никогда и не останавливался, просто сейчас это направление получило новое дыхание. Если раньше для школы основным ориентиром было предметное образование, то сейчас мы становимся непосредственными участниками формирования гармонично развитой личности», — поделился мнением Александр Владимирович. И это правильно, считает учитель года, педагог по жизни должен быть авторитетом для своих учеников, вдохновляющим примером и проводником в жизнь.

Александр Григорьев, к слову, тоже классный руководитель, категорически против того, чтобы сравнивать современное поколение с предыдущим: «Хуже — лучше, не в этом суть. Нынешнее поколение другое, потому что условия жизни другие. Дети постоянно находятся в информационном поле, у них другая скорость мысли. Соответственно, подходы к ним необходимы иные, нужно быть на их волне. У меня на уроках, например, редко бывает тихо, стоит рабочий шум, ребята ищут информацию, рассуждают, участвуют в дебатах, а вот если тихо — уже подозрения: что-то идет не так…»

ОТДЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Требуются учителя…

На большом педсовете министр образования и молодежной политики республики Сергей Яковлев рассказал и о путях решения проблемы нехватки педагогических кадров. В начале учебного года этот вопрос стоит очень остро, количество вакансий в школах достигает трехсот.

«Как известно, Президентом подписан закон, дающий право студентам педагогических специальностей уже с четвертого курса вести уроки в школе, — напомнил Сергей Яковлев. — Для студентов это прекрасная возможность уже в процессе учебы целиком погрузиться в профессию, а для директоров школ — привлечь талантливую молодежь в свои коллективы, оказать поддержку начинающему педагогу, чтобы после окончания вуза у него возникло желание продолжить работу в школе».

Фото cap.ru

Кроме учителя года, на августовском педсовете наградили победителей и других республиканских конкурсов профмастерства: педагогов Ларису Данилову из Шихазан, Надежду Павлову из Цивильска, Алевтину Михайлову из Батырево, Михаила Зыкова и Марину Васильеву из Чебоксар.