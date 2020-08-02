Промышленность республики сбавила темп

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Индекс промышленного производства в республике в январе-июле нынешнего года составил 98,5% к тому же прошлогоднему периоду, сообщает Чувашстат.
Наиболее заметный спад наблюдается в металлургическом производстве, где объемы вышли лишь на 40,6% от прошлогоднего уровня. На 25% «просело» производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, на 17,4% — производство кожи и изделий из нее. В то же время устояло и на 32,7% нарастило объемы производство резиновых и пластмассовых изделий, на 10,7% — выпуск химических веществ и химических продуктов. Отрадно, что на 9,3% прибавило и топовое для республики производство электрического оборудования.
Индекс промышленности в июле к июню составил 93,1%. Напомним, индекс за минувшее первое полугодие в сравнении с тем же периодом 2019-го составлял 100,1%.

Опубликовано: 24 августа 2020 г.


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