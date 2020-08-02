Чувашские предприятия провели переговоры с торгпредством Монголии

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Свое желание установить деловые контакты с этой страной изъявили сразу несколько наших компаний. Среди них — производители дверей, электротехнических изделий.

Торговый представитель России в Монголии Максим Васильев обозначил состояние и перспективы экономических отношений между двумя странами, а также рассказал о наиболее востребованных товарах, которые могут идти на экспорт. В частности, монгольские партнеры заинтересованы в покупке продукции, которую презентовали наши производители.

Чувашские предприятия в третий раз встречаются в онлайн-формате с торгпредствами иностранных государств. Уже прошли переговоры с Азербайджаном и Арменией. На очереди — Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Абхазия, сообщает пресс-служба Минпрома республики.

Опубликовано: 17 августа 2020 г.


Читайте также:

Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Минпромторг России продолжит поддержку электротехнического кластера Чувашии
Минпромторг России продолжит поддержку электротехнического кластера Чувашии
Король среди фрезеровщиков
На закупку новых троллейбусов Чувашии выделят более миллиарда рублей
Олег Николаев рассказал агентству "Интерфакс" о создании в Чувашии делового климата
На правительственной планерке обсудили рост экономики, производство медицинских масок и строительств...
Чебоксары претендуют на высокое звание «Город трудовой доблести»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.