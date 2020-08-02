Чувашские предприятия провели переговоры с торгпредством Монголии

Свое желание установить деловые контакты с этой страной изъявили сразу несколько наших компаний. Среди них — производители дверей, электротехнических изделий.

Торговый представитель России в Монголии Максим Васильев обозначил состояние и перспективы экономических отношений между двумя странами, а также рассказал о наиболее востребованных товарах, которые могут идти на экспорт. В частности, монгольские партнеры заинтересованы в покупке продукции, которую презентовали наши производители.

Чувашские предприятия в третий раз встречаются в онлайн-формате с торгпредствами иностранных государств. Уже прошли переговоры с Азербайджаном и Арменией. На очереди — Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Абхазия, сообщает пресс-служба Минпрома республики.