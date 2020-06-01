Эвакуации из горящего общежития по ул. Кривова помешала старая мебель, машины и деревья вокруг дома

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Вчера на восьмом этаже дома № 19 по улице Тимофея Кривова в Чебоксарах случился пожар. Из-за сильного задымления потребовалась эвакуация жильцов. И прошла она не без трудностей. Так как подоспевшим пожарным не удалось установить автоколенчатый подъемник из-за густой растительности вокруг дома и припаркованных рядом авто, выводить людей пришлось по лестничным маршам.

Но сделать это можно было быстрее, если бы не заваленные старой мебелью и бытовой ветошью коридоры. Закрытыми на замок оказались и оконные проемы в подъездах. Всего спасатели вывели на улицу 40 человек, никто из них не пострадал. Затем потушили пламя. Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Чувашии, вероятной причиной ЧП могло стать нарушение правил использования электрооборудования.

Опубликовано: 18 июня 2020 г.


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