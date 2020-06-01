На программу льготной сельской ипотеки выделят дополнительные деньги

Об этом заявила заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут на совещании в Минсельхозе России, посвященном ходу реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

По словам Оксаны Лут, эффективность государственной политики в сфере развития сельских территорий и фермерства во многом зависит от активной позиции регионов и своевременного доведения средств господдержки до получателей. Кроме того, субъектам необходимо ускорить проведение конкурсных процедур и освоение средств по реализуемым проектам в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

На сегодняшний день одним из ее самых востребованных инструментов является сельская ипотека, которой уже воспользовались 7,9 тыс. человек. Как отметила заместитель Министра, в настоящее время с учетом высокой популярности этого механизма прорабатывается вопрос о дополнительном выделении средств на его реализацию в объеме до 1 млрд рублей. Ожидается, что финансирование программы будет расширено уже в июле 2020 года. При этом Минсельхозом достигнута договоренность с уполномоченными банками, включая Россельхозбанк, о продолжении приема заявок на получение льготной сельской ипотеки, несмотря на исчерпание установленного банку лимита.