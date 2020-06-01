Соцработникам присвоили почетные звания и вручили грамоты

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Указом временно исполняющего обязанности Главы Чувашии от 8 июня 2020 года за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Чувашской Республики награждена Фомина Юлия Петровна — заместитель начальника отдела социальной защиты населения Калининского района г. Чебоксары.

Этим же указом за заслуги в области социальной защиты населения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Чувашской Республики» присвоено Димитриевой Антонине Вячеславовне — заведующему стационарным отделением граждан пожилого возраста и инвалидов Шемуршинского центра социального обслуживания населения, Димитриевой Дине Васильевне — специалисту по работе с семьей Комплексного центра социального обслуживания населения г. Чебоксары, Жирновой Людмиле Зиновьевне — начальнику отдела информационных систем Центра предоставления мер социальной поддержки, Илларионовой Татьяне Петровне — специалисту по социальной работе отделения помощи семье и детям Урмарского комплексного центра социального обслуживания населения.

Опубликовано: 11 июня 2020 г.


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