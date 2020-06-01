23-летняя Полина Осипова из Чебоксар — в числе лучших дизайнеров мира

«Знаю свой язык, чту местную одежду»

Информационное агентство РБК составило топ-15 россиян, которые сотрудничают с мировыми брендами одежды. Среди них оказалась и 23-летняя художница из Чебоксар Полина Осипова.

Полина, которая ныне проживает в Санкт-Петербурге, известна как креативная мастерица замысловатых предметов одежды, украшений из бисера, стразов, камней и металлических деталей. Причем самых необычных, иногда даже шокирующих форм. Например, таких как застывшие в виде алых камней струйки крови или хрустальные потоки слез. Об Осиповой пишут зарубежные издания, ее аккаунт в соцсетях читают более 40000 почитателей.

Родилась и выросла будущая мастерица в Чебоксарах. Как она рассказывает, в самой обычной семье — папа изготавливал мебель в старинном стиле, а мама работала в ресторанном бизнесе: «Папа вообще был очень творческой личностью, помимо создания мебели, он писал картины маслом. Это именно он привил мне любовь к искусству, учил рисовать, а в 12 лет купил мне краски».

Увлечение же Полины аксессуарами и украшениями началось с чувашской вышивки. В ее роду многие вышивали, а в семь лет и девочка получила в подарок от тети первый вышивальный набор… Любовь к национальной вышивке привили и специальные уроки в школе. Осиповой импонировало, что в ней спрятаны различные зашифрованные послания и коды. «С детства я безумно вдохновлялась национальным чувашским костюмом, он казался очень экстравагантным, чем-то напоминал мне наряд амазонки», — вспоминала позже Полина, рассказывая об истоках своего увлечения.

После девятого класса девушка переехала в Санкт-Петербург. C дипломом конкурса «Одаренные дети России» по изобразительному искусству поступила в лицей Карла Фаберже по программе «Ювелир». Но, по ее словам, быстро поняла, что программа слишком устарела. И потому пошла в подмастерья — нашла ювелира, у которого есть разрешение на преподавание. Как признается Полина в соцсетях, ювелирное дело — вторая ее страсть.

Работу подмастерьем Осипова совмещала с любимым вышиванием. И часто выкладывала фото своих свои изделий в Инстаграм. Неожиданно стали поступать предложения купить вещи. Поначалу Полина удивлялась, а потом начала принимать заказы.

Со временем спрос рос, появлялись по-настоящему большие и интересные проекты. «Помню, как-то расшивала кружевом свадебное платье с фатой для невесты и точно такое же, но в миниатюре, для ее дочки — это было самое сложное из моего опыта. Больше месяца трудилась над этим заказом», — рассказывала Полина в интервью одному из петербургских изданий.

Постепенно специализацией мастерицы стали украшения, а главными их артефактами — бусины, жемчуг, медные монеты и горный хрусталь. Фото со своими необычными работами она выставляет в Инстаграм, и число почитателей ее неординарного творчества растет день ото дня. «Стиль украшений Осиповой — совершенно фантастический. В нем смешались и мотивы народного творчества, как русские, так и чувашские, и мода викторианской эпохи, и размышления на тему современных гаджетов и технологий», — отмечают эксперты моды.

Из общей картины украшений выделяются удивительные балаклавы — головные уборы по мотивам защитных шлемов, которые надевали перед битвой древние воины. Подобные головные уборы, как мы знаем, составляющие национального костюма чувашек. Одно из таких творений Полины состоит из семи тысяч ослепительных стразов. Столь трудоемкую работу мастерица объясняет преклонением перед трудолюбием древних своих соплеменниц: «Когда представляешь, как все эти головные уборы расшивались при свете лучины, как женщины носили эти тяжеленные изделия из серебряных монет … становится стыдно лениться… В ближайшее время планирую сделать «повседневную» балаклаву из монет, похожую на головной убор чувашей. Это культура, в которой я выросла: знаю свой язык, чту местную одежду, люблю национальную кухню».

Завораживающие присказки вкупе с визионерским талантом и «трудоемким, практически кутюрным мастерством» подкупили команду бренда итальянского дома моды Gucci. По их заказу Полина сделала Инстаграм–маску. Выполненная в виде жемчужной короны с камерами наблюдения и логотипом модного бренда, новая маска, пишут многие питерские и зарубежные СМИ, отсылает к шоу Gucci весна-лето 2020 и призывает не бояться самовыражения. Эффект работает на обеих камерах телефона — попробовать его может любой пользователь Инстаграма.

Фото с сайта theinstaprofile.com