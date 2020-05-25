Банк России выпустил очередную монету, посвященную Чувашии

С девушкой и цаплей на реверсе

Девушка в национальном костюме, с коромыслом на плечах, стоящая под вековым дубом, в его кроне – герб, сова и цапля. На дальнем фоне — река и современный город с промышленными, административными, общественно-культурными и историческими зданиями. Так выглядит оборотная сторона выпущенной вчера в обращение Центробанком памятной монеты в честь 100-летия образования Чувашской автономии.

С девушкой, напоминающей Нарспи — героиню известной поэмы К. Иванова, с дубом, являющимся у чуваш самым почитаемым деревом — все понятно, а что символизируют сова и цапля? Мы привыкли к уткам, которые на гербе Чебоксар. А тут — новых птиц связали с Чувашией. «Утки геральдистами толкуются однозначно, они, как и яйцо — символ мироздания, — поясняет российский художник-геральдист из Мариинского Посада Вадим Шипунов. – Сова обычно символ мудрости. Лет десять назад геральдический совет предлагал включить ее изображение в герб Канашского района, ведь Канаш в переводе с чувашского «совет». Совет – сова — мудрость – такая логическая цепочка выстраивалась. Но вариант с этой птицей в Канаше не прошел». В отношении цапли геральдист предположил, что она воплощает бдительность, спокойствие, посоветовав все же обратиться за точным разъяснением к первоисточнику, то есть к тем, кто готовил эскиз монеты.

В Национальном банке Чувашии сообщили, что эскиз готовился на уровне Банка России, никто из местных художников к нему не причастен. «Изображения на юбилейной монете отражают взаимосвязь прошлого и настоящего — национальной культуры и современности, природы и городской среды», – отметил управляющий Отделением – Национальным банком по Чувашской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ Александр Логвинов. Новая монета, имеет номинал 3 рубля, масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925. Приобрести ее можно будет, как обычно, в банках. Но когда она туда поступит, пока не известно.