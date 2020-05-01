Правоохранители проверяют безответственных работодателей

Как можно работать месяц-второй, а то и более, не получая зарплату, жить-то на что? Этот вопрос, похоже, не особо беспокоит руководителей организаций, в основном, коммерческих, пока к ним не нагрянут с проверками…

Зарплату выплатил – дело прекратили

Нередко работники получают зарплату благодаря возбужденным уголовным делам, которым предшествовало вмешательство прокуроров. И еще в ходе следствия некоторые работодатели расплачиваются по долгам. К примеру, в Чебоксарах прекращено уголовное дело в отношении директора строительной фирмы, который обвинялся в невыплате заработной платы свыше двух месяцев подряд.

По версии следствия (СУ СКР по Чувашии), с марта по октябрь прошлого года, будучи директором фирмы и имея реальную возможность для выплаты причитающихся работникам денег, он задолжал им свыше 4,5 миллиона рублей. При этом 24 работникам он не платил зарплату свыше двух месяцев. Следователю СУ СКР по Чувашии пришлось изрядно поработать, чтобы доказать виновность фигуранта дела, а также добиться полного погашения задолженности, включая компенсацию за несвоевременную выплату зарплаты.

СПРАВКА «СЧ» На середину апреля, по данным Минтруда республики, долги по зарплате в регионе по сравнению с началом года уменьшились на 9,2%, составив на тот момент 58,4 млн рублей. При этом основная часть долга приходится на обанкротившиеся предприятия.

По закону лицо, впервые совершившее «зарплатное» преступление, освобождается от уголовной ответственности, если в течение двух месяцев со дня возбуждения дела в полном объеме погасит задолженность выплате заработной платы, пенсии, стипендии, пособия и иных установленных законом выплат, а также уплатит проценты (денежную компенсацию) в порядке, который определен законодательством РФ. Если, конечно, в его действиях не содержится другого состава преступления. Учитывая эти обстоятельства, следователь принял решение о прекращении уголовного дела в отношении директора строительной фирмы.

В Шумерле, полностью погасив задолженность по заработной плате, избежал уголовной ответственности директор АЗС. Он тоже не выплачивал семи работникам деньги в полном объеме больше двух месяцев (с апреля 2017 по декабрь 2018 года) на общую сумму более 180 тысяч рублей. А средства для этого были.

Между тем не все работодатели, попавшие под следствие, оперативно расплачиваются по зарплатным долгам. Прокурор Новочебоксарска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Строймонтажизоляция», допустившего невыплату заработной платы свыше двух месяцев и других установленных законом выплат «из корыстной и иной личной заинтересованности».

В ходе следствия установлено, что с февраля 2018-го по январь 2020 года директор, имея достаточные денежные средства на расчетном счете предприятия для выплаты зарплаты, умышленно направлял их на другие цели, задолжав работнику более 80 тысяч рублей. Дело направлено в суд, хотя зарплата работнику уже выплачена в полном объеме.

Штрафами по нарушителям

Под прокурорский пресс в Цивильском районе попало ФГУП «Колос», где в нарушение требований трудового законодательства и положения об оплате труда работодателем допущены факты несвоевременной выплаты зарплаты 33 работникам предприятия. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Директор «Колоса» оштрафован на 15 тысяч рублей. За нарушение трудового законодательства на 10 тысяч рублей оштрафовано ООО фирма «Гарант» в Алатырском районе. Там же предъявлены претензии с последующим штрафом ООО «Сурские просторы», где были допущены факты несвоевременной оплаты работникам отпуска.

Не соблюдали законодательство по оплате труда в ООО «Автоспецтехника – Канаш» и МУП «Каналсеть», в ООО «Агрофирма «Канмаш» Канашского района. В СХПК «Новый путь» Янтиковского района допускались факты выплаты зарплаты работникам менее установленного МРОТ. Денежная компенсация за это также не начислялась. В СХПК «Чутеевский» этого же района нарушались сроки выплаты зарплаты. За нарушение трудового законодательства в части сроков выплаты расчета при увольнении сотрудников в административном порядке (20 тысяч штрафа) наказан директор ООО «СК «Стройсфера» в Чебоксарах. Это только часть организаций, где прошли проверки и выявлены нарушения при оплате труда.